Tekirdağ’da iş yerinde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Çene Mahallesi’nde kullanılmayan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Çene Mahallesi’nde kullanılmayan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ
