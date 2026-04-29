Tekirdağ’da mezarlıkta define aradılar

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi mezarlığında izinsiz kazı yapıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, bazı alanlarda kazı yapıldığını fark ederek durumu mahalle muhtarı Tuncay İrik ile jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, mezarlık içerisinde yapılan incelemede yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur tespit etti.

Olayla ilgili olarak define aradıkları iddia edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çene Mahallesi Tuncay İrik, mezarlıkta define amacıyla kazı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, mezarlıkların korunması gereken alanlar olduğunu belirtti.

