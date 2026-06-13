Hanak’ta çöp toplama seferberliği

Hanak Atalar, Selamverdi ve Hürriyet Mahallesi’nde park, mesire alanları ve yol kenarlarında gerçekleştirilen seferberlikte gönüllüler çevreye gelişigüzel atılan atıkları toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, kısa sürede çok sayıda çöp toplanırken çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yetkililer ise çevre temizliğine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti. Toplanan atıklar belediye ekipleri tarafından bertaraf edilmek üzere ilgili alanlara taşındı. Etkinlik sonunda ilçenin birçok noktası daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Kaynak: İHA