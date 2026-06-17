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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

Tekirdağ’da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında 8-15 Haziran tarihlerinde il genelindeki 11 ilçede çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda 91 ayrı olayda, 17’si uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmalarda 2 kilogram 454 gram çeşitli uyuşturucu madde, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 1 ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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