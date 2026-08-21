Tekirdağ’da üzüm bağlarında hasat öncesi pestisit denetimi

Tekirdağ’da üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde, tüketicilerin sağlıklı ve kalıntısız gıdaya ulaşması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimleri gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitki Sağlığı Programı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, üzüm üreticilerinin arazilerinden usulüne uygun şekilde numuneler alınarak kalıntı analizi yapılmak üzere yetkili gıda kontrol laboratuvarlarına gönderiliyor.

ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Üzüm üretiminde hastalık ve zararlılarla mücadelede bitki koruma ürünleri kullanılırken, üreticilere öncelikle biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Erken uyarı sistemlerinden elde edilen veriler ve saha gözlemleri doğrultusunda yapılan bilgilendirmelerde ise kimyasal mücadelenin son çare olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve doğru dozda kullanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Hasada yakın dönemde yapılan yanlış uygulamalar ile tavsiye dışı veya yasaklı etken maddelerin kullanılması, ürünlerde pestisit kalıntısı oluşmasına neden olabiliyor.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLİYOR

Hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında üreticiler, Tarım Bilgi Sistemi içerisindeki ilgili modül üzerinden rastgele seçiliyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından belirlenen üreticilerin arazilerinden alınan numuneler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilerek analiz ediliyor.

Yapılan analizlerde üründe pestisit tespit edilmesi halinde, kullanılan etken maddenin ruhsatlı olup olmadığı ve tavsiye dışı veya yasaklı olup olmadığına göre idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünün toplatılması gibi çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla pestisit denetimlerinin sürdürüleceğini belirtirken, üreticilerin de insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından kurallara uygun üretim yapmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: İHA