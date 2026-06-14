HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama

Tekirdağ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 32’si tutuklandı.

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen planlı ve projeli çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonuna ait olduğu değerlendirilen hesaplarda yaklaşık 1 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi. Haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Tekirdağ merkezli olmak üzere 2 ilde 9 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Haziran 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriyelerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilerek, yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 1

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 2

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 3

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 4

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 5

Tekirdağ’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarda yeme bozukluğunun arkasındaki gizli tehlikeÇocuklarda yeme bozukluğunun arkasındaki gizli tehlike
Motosikletteki 2 kişinin ölümden döndüğü kaza kameradaMotosikletteki 2 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.