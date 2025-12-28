Tekkeköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve batma riski bulunan sahipsiz tekne, polis ekiplerince güvenli alana alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2025 tarihinde saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, içerisinde kimsenin bulunmadığı 3??"4 metre boylarındaki "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

Halatlarının çözüldüğü belirlenen tekne, ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alındı. Yapılan incelemede su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu anlaşılan tekne, sahibinin tespit edilerek teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne çekildi. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

