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Teklifini reddetmişti... Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un kartellerden "korktuğunu" söyledi. Trump, "Hoş bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ancak kartellerden o kadar korkuyor ki doğru düzgün düşünemiyor." ifadelerini kullandı.

Teklifini reddetmişti... Trump'tan Sheinbaum'a tepki: Hoş bir kadın ama korkuyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sheinbaum'a uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifinde bulunduğunu doğrulayan Trump, "Eğer Meksika, karteller konusunda yardım isteseydi bunu yapmaktan onur duyardık." diye konuştu.

"HOŞ BİR KADIN AMA KORKUYOR"

Öte yandan Trump, "(Sheinbaum'un) Hoş bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ancak kartellerden o kadar korkuyor ki doğru düzgün düşünemiyor." ifadelerini kullandı.

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SHEİNBAUM TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.

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Sheinbaum, Trump'a şu karşılığı verdiğini anlatmıştı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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