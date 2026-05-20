Tekman’da ahır çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Tekman ilçesinde çöken ahırın enkazında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çukuryayla Mahallesi’nde sağanak yağışlar sonrası bir ahır çöktü. Çökme sırasında içerde bulunan Hakime Resuloğulları hayatını kaybetti.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol olay yerinde incelemelerde bulundu, kadının ailesine sabırlar dileyerek devlet olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yaşanan olay esnasında ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, "Olayın ardından toprak altında kalan teyzemize müdahale ettik. Gerek jandarma gerekse diğer devlet kurumları anında müdahale ettiler ancak yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

