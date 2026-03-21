Tekme ve yumruklu darp olayıyla ilgili 2 gözaltı

Olay, dün Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. ile M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

TEKME TOKAT DÖVEREK HASTANELİK ETTİLER

Bu sırada olay yerine gelen E.M.A. ile K.D., tarafları ayırdı. E.M.A. ve K.D., daha sonra M.B.’yi alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. E.M.A ile K.D tekrar olay yerine dönmesi üzerine M.G.’nin kendilerine küfür ettiği, bunun üzerine E.M.A. ile K.D.’nin M.G.’yi tekme ve yumruklarla darbettiği öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan hastanede tedavisi süren M.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan E.M.A. ile K.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır