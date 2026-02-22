Tekne ile kaçak avcılara denetim

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin sürdüğü ifade edilerek, "Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla Jandarma ekipleri ile birlikte sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekne ile yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığın ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önceliğimiz olduğu bilinciyle çalışmalarımız sürdürülecek" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır