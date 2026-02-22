HABER

Yapay zeka işinizi ne zaman elinizden alacak? Bu site sizin için hesaplıyor, tarih veriyor!

Yapay zekanın işlerimizi elimizden alıp almayacağı tartışılırken, TheGreatDisplacement.ai adlı bir internet sitesi ortaya çıktı. Bu internet sitesi, yapay zekanın işinizi elinizden alacağı tahmini tarihi hesaplıyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte iş dünyasında yaşanacak köklü değişimleri gözler önüne seren çarpıcı bir internet sitesi kullanıma sunuldu. TheGreatDisplacement.ai adlı bu internet sitesi, çalışanlara mesleklerini yapay zekaya tahmini olarak hangi yıl kaybedeceklerini gösteriyor.

YAPAY ZEKANIN MESLEĞİNİZİ ELİNİZDEN ALACAĞI TARİHİ HESAPLAYAN SİTE

TheGreatDisplacement.ai adlı internet sitesi herkesin erişimine açık. Kullanıcılar, platforma sadece iş unvanlarını girerek mesleklerine yönelik otomasyon riskini, öngörülen işlerini kaybetme (yer değiştirme) yılını ve yapay zeka çağında önde kalabilmek için atmaları gereken adımları içeren bir eylem planını görebiliyorlar.

Yapay zeka işinizi ne zaman elinizden alacak? Bu site sizin için hesaplıyor, tarih veriyor! 1

DÜNYA DEVLERİNİN VERİLERİNE DAYANIYOR

Geliştirilen bu internet sitesi, basit bir tahminden ziyade Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Goldman Sachs, Gartner ve McKinsey gibi büyük kurumların verilerine dayanıyor.

Yapay zeka işinizi ne zaman elinizden alacak? Bu site sizin için hesaplıyor, tarih veriyor! 2

Site üzerinden sorgulama yapmak ise oldukça basit. Kutucuğa İngilizce olarak mesleğinizi yazıp daha sonra "Check My Job" butonuna bastığınızda mesleğinizin riski seviyesi, tahmini yıl ve kalan zaman gibi bazı sonuçlar gösteriliyor.

