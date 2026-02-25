Şehit pilot İbrahim Bolat'ın görüntüleri yürek sızlattı, Balıkesir'deki uçak kazasında yeni detay: Son anda...

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı İzmir- İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Korkunç kaza sırasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye ise 2020 yılında kaydedilen görüntüleri kaldı.

YILBAŞI KUTLAMA VİDEOSUNA YER ALMIŞ

O dönem Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan şehit pilot Bolat'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yılbaşı kutlama videosu için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

"GÖKLERDEKİ İSTİKBALİMİZ İÇİN BURADAYIZ"

Videoda ekibiyle tokalaşarak savaş uçağına binen Bolat'ın uçağın kabininde "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" mesajını verdiği görülüyor.

İDDİA: PARAŞÜTLE ATLADI AMA...

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Şehit pilot Bolat'ın düşüş anında paraşütle atladığı belirlendi. Ancak uçağın yere çok yakın irtifada olması nedeniyle paraşütün açılmasına rağmen mesafenin yetersiz kaldığı ve bu nedenle şehit olduğu öğrenildi.

00.50 SIRALARINDA DÜŞTÜ

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı.İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş alana yayılırken, ekipler bölgede sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Kazanın ardından kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe açıldı.