Tunceli için ‘Kuvvetli Yağış’ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı şeklinde etkili olması beklenmektedir.

Beklenen kar yağışlarının 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, buzlanma ve don, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA