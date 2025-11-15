Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! İş insanı Halit Yukay’ın ölümünde yeni gelişme

Olay tarihinde ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı olan Cemal Tokatlıoğlu (61) hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" ile "Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu bulunan Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

4 Ağustos günü Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle ayrılan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi, Erdek’in yaklaşık 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Kaybolan Yukay’ın cansız bedenine ise 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemelerinde geminin baş kısmında belirgin sürtme ve darbe izleri bulundu. Kazadan bir gün önce çekilen görüntülerde gemide herhangi bir tahribat bulunmazken, İzmit Limanı’na yanaştığı 5 Ağustos tarihli görüntülerde bariz hasar tespit edildi. Bu fotoğraflar ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Gemi baş kısmındaki hasarlı bölgeden ve Halit Yukay’ın parçalanmış teknesinden alınan boya örnekleri, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Kriminal raporunda, iki yüzeydeki boya kalıntılarının eşleştiği, renk ve katman yapılarının aynı fiziki özellikleri taşıdığı belirtildi. Bu bulgu, çarpma ihtimalini güçlendiren en önemli deliller arasında yer aldı. Kuru yük gemisinin İzmit Limanı’na yanaştığı anlara ait görüntülerde, kaptan Tokatlıoğlu ile mürettebatının gemiden inerek baş tarafa doğru yürüyüp hasarlı bölgeyi incelediği görüldü. Bu görüntüler de iddianameye delil olarak eklendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da, Halit Yukay ile telefonla görüşen son kişi olduğu için 11 Ağustos’ta ifade vermişti. Kazanın ardından gözaltına alınan kaptan Tokatlıoğlu, ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Tokatlıoğlu ifadesinde, kaza saatlerinde gözcü ve yardımcısının yemek molasında olduğunu, seyri ise otomatik kaptan ile sürdürdüğünü öne sürdü. Bu durumun kazaya neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Tamamlanan iddianamede kaptanın, çarpma sonrası gerekli yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianame doğrultusunda, tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır