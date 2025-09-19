HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gününde Kıraç konseri düzenlendi.

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü sona erdi.

Festival kapsamında konser veren Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da orman yangını; 2 otel tahliye edildiAntalya’da orman yangını; 2 otel tahliye edildi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangınCemal Reşit Rey Konser Salonu’nda korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Teknofest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.