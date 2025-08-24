'TEKNOFEST Mavi Vatan'da 9 geminin Boğaz'dan geçişine vatandaşlardan yoğun ilgi

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bu kapsamda gerçekleştirilen törenden saatler önce Beşiktaş Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, aileleri ile gemilerin Boğaz'dan geçişini izlemek için sahilde yerini aldı. Birçok kişi o anları cep telefon kameraları ile kaydederken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Öte yandan çok sayıda vatandaş da yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak gemilere eşlik etti.

TÜRK BAYRAĞI VE MEHTER MARŞIYLA SELAMLADILAR

TCG Anadolu'nun Boğaz'dan geçtiği sırada coşku daha da arttı. Kalabalığın alkış ve tezahüratlarla gemiyi selamladığı görüldü. Bir vatandaş ise hoparlörle mehter marşı açarak geçişi kutladı. Sahilde bulunan yabancı turistler de ilgiyle izledikleri anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazılarının Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çekildiği gözlendi.

"BUGÜN ÖZELLİKLE BURAYA İZLEMEK İÇİN GELDİK"

Özellikle geçiş törenini izlemek için geldiğini söyleyen Hasan Kamil Çelebi, "Çok gurur duyduk, Türkiye'nin güzel başarısı. Bunun devamını istiyoruz, gururlandık. Bugün özellikle buraya izlemek için geldik. Biz güçlü bir ülkeyiz. Daha güçlü olacak. Mecidiyeköy'den geldim. Bu gemileri görebilmek için saat 15.00'ten beri burada bekliyorum. Çok güzel, muhteşemdi. Güven ve huzur buldum. Geleceğimizi güvence altında hissediyoruz. Türk Devleti sağ olsun. Gemileri organize eden ve Atatürk'ün gemisini yapan kişilere çok teşekkür ediyorum büyük başarı. Gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA GERÇEKTEN ÇOK GURUR VERİCİ BİR AN"

Bu anı yaşamanın her şeye değeceğini söyleyen Alparslan Atılgan ise, "Ülkem ve milletim adına gerçekten çok gurur verici bir an. Ülkemizin savunma sanayide geldiği noktayı gösteriyor. Gerçekten çok gurur duyduk. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu anı yaşamak için geldim. Bağcılar'dan geliyoruz. Geçiş töreninden 2 saat önce geldik. Bu anı yaşamak her şeye değer. Sıcakta kalmaya da değer" dedi.

"MÜKEMMEL BİR GÖSTERİ OLDU"

Çok güzel ve keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Aycan Yavuz isimli vatandaş ise, "Çok güzeldi. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gemisini görmek çok büyük bir heyecan oluşturdu bana. Ben Düzce'den geliyorum. Şans eseri denk geldim. Gerçekten mükemmel bir gösteri oldu" dedi.

