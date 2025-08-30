HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' üçüncü gününde, SAT ve SAS komandolarının gösterisi büyük ilgi topladı.

'TEKNOFEST Mavi Vatan'da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türk donanmasının gözde gemileri sergisi, Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyim alanları, konferanslar ve denizcilik tarihini yansıtan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli' ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST Mavi Vatan da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri 1

'HEYECAN VERİCİ BİR GÖSTERİYDİ'

Ailesi ile gösteriyi izleyen Hasan Yosunkaya, "Gösteri için geldik. Teknofest bayağı gurur verici şeyler var burada teknolojik olarak, hava, savunma vesaire. Memnunuz mutluyuz, çocuklarımız da çok istedi getirdik. Heyecan verici bir gösteriydi, dikkat çekici ilgi çekici bir gösteriydi" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST Mavi Vatan da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri 2

'TÜRKİYE BU İŞTE BAYAĞI İLERİYE GİDİYOR'

Eşi ve çocuğu ile birlikte gösteriyi izleyen Burçin Elik, "Gösteri çok güzeldi, çocuktan izleyebildiğim kadar izledim hiç de korkmadı. Gerçekten Türkiye bu işte bayağı ileriye gidiyor ve bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük gelişmeler gösterir daha çok ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Eşi Deniz Elik ise “Öncelikle bütün ülkemizin milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun şanlı bayrağımızın gölgesi altında bu güzellikleri gördükçe daha da gururlanıyoruz daha da mutlu oluyoruz. İnşallah daha da ileriye hep birlikte Türkiye" dedi. (DHA)

TEKNOFEST Mavi Vatan da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri 3

TEKNOFEST Mavi Vatan da SAT VE SAS komandolarından nefes kesen gösteri 4Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!Atatürk'e benzeyen sesi ile tanınıyor: Onuncu Yıl Nutku'nu okudu!
Polis katil zanlısını her yerde arıyor!Polis katil zanlısını her yerde arıyor!

Anahtar Kelimeler:
Teknofest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.