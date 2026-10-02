TEKNOFEST’te SOLOTÜRK coşkusu yağmur tanımadı

Türkiye'nin gururu olan milli teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, olumsuz hava şartlarının bile havacılık ve teknoloji tutkunlarını durduramayacağını bir kez daha kanıtladı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı havaya aldırış etmeyen 7'den 70'e binlerce ziyaretçi, festival alanını doldurdu. Yağmurluklarıyla alanı renklendiren vatandaşlar, gökyüzünde sergilenecek görsel şöleni büyük bir heyecanla bekledi.
Bulutların arasından süzülerek gökyüzüyle buluşan SOLOTÜRK, yaptığı zorlu ve estetik manevralarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Havada adeta yer çekimine meydan okuyan SOLOTÜRK, izleyicilerden büyük alkış aldı. Alanda toplanan binlerce kişi cep telefonlarıyla bu tarihi anları kaydederken, atılan coşkulu sloganlar festival alanını inletti.
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