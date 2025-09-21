TEKNOFEST'te son gün heyecanı! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Yerli ürünlerimizin de burada tanıtılması bizim için de ayrı bir milli gurur"

TEKNOFEST 2025'te son gün heyecanı yaşanıyor. On binlerce kişiyi ağırlayan TEKNOFEST'te vatandaşların güvenliğinin sağlanması da en önemli hassas noktalardan bir tanesi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise TEKNOFEST ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK İLK GÜNDEN İTİBAREN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

TEKNOFEST'i 24 TV canlı yayınında değerlendiren Selami Yıldız, "Milli teknolojinin gelişmesinde kilit rol oynayan, birçok paydaşı olan TEKNOFEST'te, T3 Vakfı'nın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın öncülüğünde yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaşan bir katılımla güvenlik önlemleri de bizim olmazsa olmazımız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren üst düzey güvenlik önlemlerimizi aldık. Tabii hem farklı yarışmaların olduğu, farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu, gençlerimizin de yoğun ilgi duyduğu bir TEKNOFEST ile karşı karşıyayız. Bilimi ve teknolojiyi rehber edinmiş gençleri ağırlıyor. Dolayısıyla biz de bu festivalde güvenliği bütün vatandaşlarımızın huzuru için üst düzeyde alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZİN DE BURADA TANITILMASI BİZİM İÇİN DE AYRI BİR MİLLİ GURUR"

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Milletimizin teveccühüne mazhar olmak bizim için ayrı bir gurur. İçişleri Bakanlığı'mızın, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Göç ve birçok kurumuyla buradayız. Teşkilatımızın teknolojiyle buluştuğu birçok ürünleri aynı zamanda burada sergileniyor. Tabii gençlerimizin ilgi odağı olması, helikopterlerimizle ve kullandığımız birçok teknoloji ürünü, yerli ürünlerimizin de burada tanıtılması bizim için de ayrı bir milli gurur, onu da ifade etmek istiyorum."

"BÜTÜN TEŞKİLATIMIZ, ARKADAŞLARIMIZ SAHADA"

Yıldız, İstanbul'da vatandaşların güvenliği ve huzuruyla ilgili olarak ise "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla bütün teşkilatımız, arkadaşlarımız sahada. Malumunuz 39 ilçemizde uygulamalarımız devam ediyor. İstanbul'umuz tarihi, turizmi, kültürel özellikleriyle dünyaya açılan bir kapı. Dolayısıyla birçok festivale, birçok etkinliğe de bir başkent gibi misafir oluyor, dünya başkenti olarak. Dolayısıyla tedbirlerimizi almak durumundayız. Hamdolsun huzurlu ve güvenli İstanbul, Türkiye için de bir övünç kaynağı." açıklamasında bulundu.