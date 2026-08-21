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TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gölcük’te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerine katılmak isteyen ziyaretçiler için ücretsiz deniz ve ring seferleri gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım

Pazar gününe kadar sürecek olan festivale vatandaşların karayolu trafiğine girmeden ulaşabilmesi amacıyla İzmit Körfezi’nde üç farklı güzergahta deniz ulaşımı sağlanıyor. Gün boyu ücretsiz olarak devam eden seferler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi ile Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi ile Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi ile Kavaklı İskelesi arasında gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım 1

İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nden saat 07.15’te başlayan seferler gün boyunca 30 dakika arayla karşılıklı olarak sürdürülürken, Gölcük’ten İzmit’e son vapur ise 21.15’te hareket ediyor.

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN 9 NOKTADAN RİNG

TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım 2

Festivale özel araçlarıyla katılmak isteyen ziyaretçiler için ise belirlenen otopark alanlarından ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Buna göre ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahili, Roma Mezarı/Konca Karavan Otoparkı, Yeniköy Tır Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahili, İzmit Sahil Otoparkı (NCity) ve Yeniköy 2’nci otopark alanlarına bırakarak ring araçlarıyla etkinlik alanına ulaşabiliyor.

TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Teknofest
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