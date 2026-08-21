TEKNOFEST’e ücretsiz ulaşım

Pazar gününe kadar sürecek olan festivale vatandaşların karayolu trafiğine girmeden ulaşabilmesi amacıyla İzmit Körfezi’nde üç farklı güzergahta deniz ulaşımı sağlanıyor. Gün boyu ücretsiz olarak devam eden seferler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi ile Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi ile Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi ile Kavaklı İskelesi arasında gerçekleştiriliyor.

İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nden saat 07.15’te başlayan seferler gün boyunca 30 dakika arayla karşılıklı olarak sürdürülürken, Gölcük’ten İzmit’e son vapur ise 21.15’te hareket ediyor.

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN 9 NOKTADAN RİNG

Festivale özel araçlarıyla katılmak isteyen ziyaretçiler için ise belirlenen otopark alanlarından ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Buna göre ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahili, Roma Mezarı/Konca Karavan Otoparkı, Yeniköy Tır Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahili, İzmit Sahil Otoparkı (NCity) ve Yeniköy 2’nci otopark alanlarına bırakarak ring araçlarıyla etkinlik alanına ulaşabiliyor.



Kaynak: İHA