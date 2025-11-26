HABER

Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor: Yerlerine yapay zekâ geçecek!

ABD merkezli teknoloji şirketi HP, yapay zekâyı kullanarak şirket çapında başlatılacak bir girişim kapsamında küresel ölçekte 4 bin ila 6 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket, bu girişim kapsamında 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı öngörüyor.

Teknoloji sektöründe yapay zekâ yatırımları hız kazanırken, birçok küresel şirket bir yandan da iş gücü konusunda şirket içi yeniden yapılanma adımları atıyor. Bu kapsamda ABD merkezli teknoloji şirketi HP de küresel çapta çalışan sayısını 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltmayı planladığını açıkladı.

YAPAY ZEKÂ KAPSAMINDA İŞÇİ AZALTMA PLANI

Mali takviminde 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden HP, bilançosunu yayımladı.

HP, bilanço açıklamasında, yapay zekâyı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve verimliliği artırmaya yönelik şirket çapında başlatılacak bir girişimi de duyurdu.

Açıklamada, bu kapsamda şirketin küresel çalışan sayısının 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle ilişkili olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık iş gücü ve iş gücü dışı maliyet yüküyle karşılaşılmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

1 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

Açıklamada, söz konusu girişimle 2028 mali yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan HP'nin bilançosunda, şirketin gelirinin 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

HP'nin net karının ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara gerilediği kaydedildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
HP yapay zeka abd işten çıkarma teknoloji
