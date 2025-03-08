Teknoloji devi Google'a ağır yaptırım: Chrome’u satmak zorunda!

DOJ’un önerisi, Google’ın Chrome tarayıcısını yalnızca davacıların onayladığı bir alıcıya satmasını öngörüyor. Tarayıcı ve ilgili tüm varlıklar veya hizmetlerin satış şartları ise mahkeme ve davacıların belirleyeceği koşullara dayanacak. Bu adım, Google’ın internet tarayıcısı ve arama motoru alanındaki egemenliğini kırmayı amaçlayan daha geniş bir antitröst düzenlemesinin parçası olarak değerlendiriliyor.

ARAMA MOTORU ALANINDAKİ KISITLAMALAR

Chrome satışının yanı sıra, DOJ önerisi, Google’ın arama motorunun pazar üstünlüğünü pekiştiren uygulamalarına da kısıtlamalar getiriyor. Bakanlık, Google’ın arama motorunun rekabetçi şirketlerle eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak amacıyla, şirketin iş ortaklarına arama motorunu tercih ettirmesi için ödeme yapmasını yasaklamayı öneriyor. Ayrıca, Google, gelecekte arama motoru veya arama reklamcılığı alanında rekabet eden şirketlerle herhangi bir yeni ortaklık kurmadan önce hükümete bildirimde bulunmak zorunda kalacak.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI VE GELECEKTEKİ YATIRIMLAR

Başlangıçta Google’a yapay zeka yatırımlarını satma zorunluluğu getirilmesi düşünülse de, DOJ son önerisinde bu yönde bir değişiklik yaptı. Artık Google, yapay zeka yatırımlarını elden çıkarmak zorunda olmayacak. Ancak, gelecekteki yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak şirketin hükümete önceden bilgi vermesi şart koşulacak. Bu düzenleme, Google’ın yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürme planlarına da etki edebilir.

GOOGLE’IN PAZAR GÜCÜ VE ANTİTRÖST YASALARI

ABD hükümeti, Google’ın uzun yıllardır dijital reklamcılık ve arama motoru pazarındaki baskın gücüne karşı çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bu yeni düzenlemeler, Google’ın pazardaki üstünlük sağlayan stratejilerinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Hem Chrome’un satışına ilişkin düzenlemeler hem de arama motoru ve yapay zeka yatırımlarıyla ilgili önlemler, Google’ın gelecekteki faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.

(AA)