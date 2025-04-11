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Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi ABD'deki helikopter kazasında hayatlarını kaybetti

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ABD’nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar ve ailesinin olduğu belirlendi.

ABD’nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar ve ailesinin olduğu belirlendi.

ABD’nin New York kentinde, Hudson Nehri'ne helikopter düştü. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere helikopterde bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden üçü çocuk beş kişilik ailenin kimlikleri belirlendi. Kazada, 36 yaşındaki helikopter pilotunun yanı sıra teknoloji şirketi Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve dört, beş ile 11 yaşlarındaki üç çocuğu hayatlarını kaybetti.

PİLOTTAN YAKIT BİTİYOR UYARISI

İspanya'nın Barselona kentinden New York'a turist olarak gelen ailenin, kalkış öncesinde helikopter pistinde ve kabin içinde poz verdiği görüldü. New York'taki pistten kalkan helikopter, iniş yapamadan Hudson Nehri'ne düştü.

Pilot, kalkıştan kısa bir süre sonra yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirdi. Bazı tanıklar, helikopterin suya çarpmadan önce ikiye ayrıldığını gördüklerini söylerken, bir başka şahıs, düşüş sırasında "sonik patlama" benzeri bir ses duyduğunu aktardı.

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KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Helikopterin, "New York Helicopter" adlı yerel bir tur şirketi tarafından işletildiği ortaya çıktı.

Helikopter kazadan önce, Özgürlük Heykeli yakınlarında kısa bir tur attıktan sonra Hudson Nehri üzerinde George Washington Köprüsü'ne doğru yaklaşık 300 metre yükseklikte ilerliyordu.

New York Helicopter'in sahibi Michael Roth, pilotun iniş için yakıt istediğini, ancak bunun sağlanamadığını belirtti. Roth, "Pilot, yakıtının bittiğini ve acil iniş yapması gerektiğini söyledi. Ancak yardım gelene kadar geçen sürede helikopter düştü" dedi.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Acil servis ekipleri, helikopterin parçalarını nehirden çıkarma çalışmalarına rağmen enkazın büyük kısmının henüz çıkarılamadığı, dalış ekiplerinin aramaya devam ettiği duyuruldu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazaya ilişkin "Kalplerimiz, bu trajedide hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Altı kişinin de kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü kaynağı" açıklaması yaptı.

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2022 YILINDA SIEMENS CEO'SU OLMUŞTU

Escobar, 2022'de Siemens İspanya'nın CEO'su olarak atanmıştı. Daha önce Siemens'in nakliye bölümünün İspanya'daki genel müdürlüğünü yapmış, enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştu. Ayrıca İspanya-Alman Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı yapmıştı.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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helikopter abd helikopter kazası
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