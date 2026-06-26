Teknolojide "çipflasyon" dalgası! Xbox, MacBook ve iPad fiyatlarına zam yağdı

Sektörde “çipflasyon” olarak adlandırılan baskı, artık doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyor. Microsoft Xbox konsollarına zam yapacağını duyururken, Apple da MacBook, iPad, iMac, Mac Studio ve Vision Pro gibi ürünlerinde fiyat artışına gitti.

MICROSOFT XBOX FİYATLARINI ARTIRIYOR

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerindeki yükselişten ötürü Xbox oyun konsollarının fiyatlarını artıracağını duyurdu.

Yeni fiyatlar 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde geçerli olacak.

Şirketin açıklamasına göre:

512 GB Xbox modellerine 100 dolar zam yapılacak

1 TB Xbox modellerine 150 dolar zam yapılacak

2 TB kapasiteli Xbox modeli satıştan kaldırılacak

Microsoft, ABD’de Xbox konsollarının fiyatını Ekim 2025’te de 20 ila 70 dolar arasında artırmıştı.

KONSOLLAR NEDEN DAHA SERT ETKİLENİYOR?

Microsoft’a göre tüketici elektroniği sektörünün tamamı mevcut bileşen kriziyle mücadele ediyor. Ancak bunun etkileri, özellikle oyun konsollarında daha ağır hissediliyor.

Şirkete göre bu durumun nedeni, konsolların telefonlar, bilgisayarlar, hoparlörler ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin aksine, genellikle karla değil, üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla satılması.

APPLE’DAN MACBOOK, IPAD VE VISION PRO ZAMMI

Zam dalgasının etkilediği bir diğer teknoloji devi Apple oldu.

Şirket, yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla artan olağanüstü taleple çip fiyatlarının "hızla ve yüksek oranda" artmasını gerekçe göstererek bazı ürünlerine zam yaptı.

Apple'ın yaptığı fiyat artışlarında, akıllı telefonu iPhone kapsam dışı tutuldu. Şirketin akıllı saati Apple Watch ve kablosuz kulaklığı AirPods'a da zam yapılmadı.

Apple tarafında öne çıkan bazı fiyat değişiklikleri şöyle:

MacBook Neo: 599 dolardan 699 dolara çıktı

13 inç MacBook Air: 1099 dolardan 1299 dolara yükseldi

MacBook Pro başlangıç fiyatı: 1699 dolardan 1999 dolara çıktı

iMac başlangıç fiyatı: 1299 dolardan 1499 dolara yükseldi

Mac Studio: 1999 dolardan 2499 dolara çıktı

iPad Pro başlangıç fiyatı: 999 dolardan 1199 dolara yükseldi

iPad Air başlangıç fiyatı: 599 dolardan 749 dolara çıktı

Vision Pro: 3499 dolardan 3699 dolara yükseldi

APPLE TÜRKİYE FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

Apple’ın küresel fiyat artışları Türkiye etiketlerine de yansıdı.

Güncellenen fiyatlara göre MacBook Neo modeli 37 bin 999 TL’den 45 bin 999 TL’ye yükseldi.

En çok tercih edilen modellerden 13 inç MacBook Air’in fiyatı 67 bin 999 TL’den 84 bin 999 TL’ye çıktı. 15 inç MacBook Air ise 79 bin 999 TL yerine artık 94 bin 999 TL seviyesinde satılıyor.

Profesyonellere yönelik MacBook Pro 14 inç modeli 104 bin 999 TL’den 129 bin 999 TL’ye yükseldi. iMac’in fiyatı 79 bin 999 TL’den 99 bin 999 TL’ye çıktı.

Mac Studio tarafında ise artış daha sert oldu. Üst model Mac Studio’nun fiyatı 249 bin 999 TL’den 339 bin 999 TL’ye yükseldi.

iPad tarafında da benzer bir artış görüldü. Giriş seviyesi iPad modeli 22 bin 999 TL’den 29 bin 999 TL’ye, iPad Air ise 37 bin 999 TL’den 47 bin 999 TL’ye çıktı.

APPLE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

CNBC'de yer alan habere göre, Apple'ın yaptığı zammın ardından hisseleri sert düşüş yaşadı. Hisse senedi, bir yıldan fazla süredir en kötü tek seansını yaşayarak %6'dan fazla düştü.

DİĞER MARKALAR DA ZAM YAPIYOR

Apple ve Microsoft yalnız değil.

Nefes'te yer alan habere göre, dizüstü bilgisayar üreticileri Dell, HP, Lenovo ve Asus da geçtiğimiz haftalarda benzer fiyat artışlarını duyurmuştu. Samsung ise ABD'de yeni S26 akıllı telefonunun iki modelinin fiyatını 100 dolar artırmıştı.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook ise geçen hafta verdiği bir röportajda, şirketin bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışı dengelemek amacıyla ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeyi planladığını söylemişti.

Cook, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan bu büyük artışların etkisini hafifletmek için elimizden geleni yapıyor ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez bir hal aldı." ifadelerini kullanmıştı.

FİYAT ARTIŞININ ARKASINDAKİ SEBEP

Küresel elektronik fiyatlarındaki artışın temelinde yapay zeka ve veri merkezlerinden gelen yoğun talep var.

ChatGPT, Google Gemini ve Midjourney gibi yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için çok yüksek işlem gücü gerekiyor. Bu sistemlerin arkasındaki veri merkezleri, büyük miktarda gelişmiş çip, RAM, SSD ve yüksek bant genişlikli bellek kullanıyor.

Özellikle HBM adı verilen yüksek bant genişlikli bellek çiplerine olan talep hızla artmış durumda.

Bu çipler, yapay zeka sistemlerinin verileri daha hızlı işlemesini sağlıyor. Ancak veri merkezlerinin küresel bellek üretim kapasitesinin büyük bölümünü rezerve etmesi, bilgisayar, telefon, tablet ve oyun konsolları için ayrılan üretim kapasitesini daraltıyor.

Sonuç olarak bellek ve depolama maliyetleri artıyor; teknoloji şirketleri de bu maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtmaya başlıyor.

"ÇİPFLASYON" SÜRECEK Mİ?

İddialara göre bellek ve depolama tarafındaki baskının kısa sürede ortadan kalkması beklenmiyor.

Yapay zeka yatırımları hız kesmeden devam ederken, veri merkezlerinin çip ve bellek talebi de büyüyor. Bu durum, tüketici elektroniği ürünlerinde yeni fiyat artışlarının gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

Kısacası yapay zeka yarışı yalnızca teknoloji şirketlerinin veri merkezlerini değil, tüketicilerin satın aldığı bilgisayar, tablet ve oyun konsollarının fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.