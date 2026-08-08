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İstanbul’da yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!”

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Devrim Karadağ

İstanbul’da sokak ortasında iki kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri “Kocamla birlikte oldun!” iddiasıyla saldırıya geçerken, diğer tarafın “Kocanı aldım elinden, çatlaaa!” sözleri tansiyonu daha da artırdı.

İstanbul’da iki kadın arasında yaşanan tartışma, çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine sert sözlerle yüklenen kadınların tartışması, adeta pembe dizi sahnelerini aratmadı.

“KOCAMLA BİRLİKTE OLDUN!” SUÇLAMASI

İddiaya göre kadınlardan biri, karşısındaki kadını eşiyle birlikte olmakla suçladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı.

İstanbul’da yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!” 1

“KOCANI ALDIM ELİNDEN, ÇATLAAA!”

Kavganın en dikkat çeken anı ise kadınlardan birinin karşısındaki kadına yönelik, “Kocanı aldım elinden, çatlaaa!” sözleri oldu. Tahrik edici sözlerin ardından taraflar arasındaki gerilim daha da arttı.

İstanbul’da yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!” 2

Sokakta yaşanan tartışma çevrede bulunanların dikkatini çekerken, olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga Kadın
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