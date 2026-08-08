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Tunceli’de 982 adet sentetik ecza ele geçirildi

Tunceli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 982 adet sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi.

Tunceli’de 982 adet sentetik ecza ele geçirildi

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ağustos 2026 tarihinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yeni Mahalle’de bulunan bir ikamet ile Moğultay Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramalarda 982 adet sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Ele geçirilen 982 adet sentetik ecza, Tunceli’de bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek miktarlı sentetik ecza yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Tunceli’de 982 adet sentetik ecza ele geçirildi 1

Tunceli’de 982 adet sentetik ecza ele geçirildi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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