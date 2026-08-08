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Tilki, kedi ve kirpi buluşması kamerada

Bursa’nın Kestel ilçesi AVP Mahallesi Şehitler Parkı’nda ilginç bir doğa olayı yaşandı. Park içine kadar inen bir tilki, vatandaşlar tarafından verilen yiyeceklerle çimenlik alanda beslenmeye başladı.

Tilki, kedi ve kirpi buluşması kamerada

Beslenme sırasında tilkinin yanına bir kedi ve kirpi geldi. Üç farklı hayvanın aynı noktada buluşması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tilkinin sakin tavırlarla yiyeceklerini tükettiği, kedinin meraklı bakışlarla yaklaştığı ve kirpinin de çimenlikte dolaştığı anlar dikkat çekti.
Doğal yaşamın şehir merkezine kadar indiğini gösteren bu buluşma, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, "Şehitler Parkı’nda doğa ile iç içe bir an yaşadık" yorumunda bulundu.

Tilki, kedi ve kirpi buluşması kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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