Teknolojik aygıtların gelişiminde en önemli aşamalardan birisi güç verimliliği ve sürekliliği olmuştur. Bu nedenle her yeni aygıtta öncelik bataryaya verilmektedir. Son 10 yılda geliştirilen lityum temelli bataryalar hem güvenlik hem de süreklilik açısından büyük bir dönüşüm olmuştur. Lakin tüm geliştirmelere karşın risk faktörü halen mevcuttur. Halk arasında "pil şişmesi" olarak ifade edilen durum, genel olarak batarya içinde gaz şişmesi olarak bilinir. Bataryada gerçekleşen birtakım kimyasal reaksiyonlar bu duruma sebebiyet vermektedir. Üreticiler tarafından üstünde durulan bu durum çoğunlukla kullanıcı hataları tarafından ortaya çıkmaktadır.

Teknolojik cihazlarda pil şişmesi neden olur? Telefon batarya şişmesi nedenleri

1. Aşırı şarj ve yetersiz güç yönetimi

Kullanıcı temelli hatalarda en sık karşılaşılan durumdur.Cihazın uzun süre %100'de tutulması veya gece boyunca şarjda takılı kalması buna sebebiyet verir. Ayrıca müdahale mesafesinden uzakta olmak bu açıdan risklidir.

2. Orijinal olmayan şarj adaptörü/kablosu kullanımı

Merdiven altı/yan sanayi ürünleri orijinal cihazlarla donanımsal farklar taşıyabilir. Cihazların fabrikasyon olarak üretilen adaptörle şarj edilmesi önemlidir. Aksi halde çeşitli kimyasal reaksiyonlar tetiklenebilir.

3. Aşırı ısınma

Özellikle yeni model cihazlar önerilen ısı seviyesi aşıldığında otomatik uyarı vermektedir. Cihazın güneş altında bırakılması, fırın gibi yüksek ısı veren aletlerin yakınında unutulması, aşırı ve yoğun kullanım bu soruna sebep olabilir. Aşırı ısı transferi batarya içerisinde kimyasal tepkime yaratması oldukça muhtemeldir.

4. Darbe veya fiziksel hasar

Telefonun bir zemine düşmesi, cepte ya da bir yer arasında sıkışması bataryaya ciddi zarar verir. Herhangi bir sıvıyla teması da benzer etkiyi yaratır. Batarya içerisindeki hücre zarları zarar görür, iç reaksiyonlar dengesizleşir.

5. Pil ömrünün tükenmesi

Doğadaki her malzeme gibi bataryanın da bir ömrü vardır. Üreticiler tarafından bu konuda geliştirmeler devam etmektedir. Hesaplamalar maksimum üzerinden hazırlansa da kullanıcı deneyimleri bu süreyi azaltır ve zamanla eskime hızlanır.

6. Fabrikasyon hataları

Üretici kaynaklı hatalar küçük bir paya sahip olsa da gözlemlenmektedir. Üretilen her malzemede çok düşük oranlarda olsa da hata payı mevcuttur. Ancak bu hata payları genel olarak verim düşüklüğü üzerinedir. Cihazda bir hata fark ettiğinizde üreticiyle derhal iletişime geçmelisiniz.

Kullanıcının garanti halini aşan davranışları

Elektronik cihazlarda garanti halini aşan durumlar genel olarak kullanıcıların cihaz aksamlarını açmaya çalışmasıdır. Çünkü bu işlemler bu konuda uzman kişilerce yapılması gereken yüksek risk faktörüne sahip eylemlerdir. Kullanıcıyı hem caydırma hem de dış faktörlü bir sorumluluk ehliyetinden kaçınma için bu kural mevcuttur. Bu sebeple herhangi bir sebepten dolayı bataryanızı kendiniz tamir etmeye çalışmamalısınız. Gerekli hallerde yetkili bayilere başvurmalısınız.

Dikkat etmeniz gereken durumlar