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Teknolojinin karanlık yüzü var mı? Yapay zekanın zararları nedir? Uzmanlar uyardı!

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, gündelik yaşamdan profesyonel iş alanlarına kadar pek çok sektörde etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak uzmanlar, bu teknolojilerin bilinçsiz ve sorgulanmadan kullanılmasının bireylerin düşünme becerileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdi. Detaylar haberimizde...

Teknolojinin karanlık yüzü var mı? Yapay zekanın zararları nedir? Uzmanlar uyardı!

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, eğitimden sağlığa, tasarımdan içerik üretimine kadar hayatın birçok alanında önemli kolaylıklar sağlıyor. Gerek bireysel gerekse mesleki yaşamda sıkça başvurulan bu teknolojiler, doğru kullanıldığında verimliliği artırırken, bilinçsiz kullanım durumunda ise hayal gücü ve düşünme kabiliyeti gibi temel becerileri olumsuz etkileyebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekanın bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, bu alanda okuryazarlığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

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"İNSANIN İŞLEVLERİNE CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR"

Yemek tarifi alınırken bile yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Darıcı, "Hayatın her alanında yapay zeka farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Yemek tarifi almaktan tutun, herhangi bir metnin hazırlanmasına ve bir tasarımın yapılmasına kadar söz konusu olabiliyor. Yapay zeka, yeteneklerinize, normal hayatta sergilemiş olduğunuz becerilerinize, oradan ipuçları ve örnekler alma anlamında kullanılırsa katkısı mutlaka vardır. Farklı seçenekleri size sunması nedeniyle yapay zekayı kendinizi geliştirmek amacıyla da kullanabiliyorsunuz. Ancak tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir içerik olduğu gibi kopyalandığı zaman yetenekleri zamanla zayıflattığı son yapılan çalışmalarda gösterilen bulgular arasındadır. Yapay zeka uygulamalarının çok fazla kullanılıyor olması ve yapay zeka içeriklerine çok fazla güveniliyor olması, bu içeriklerin sorgulanmadan ve olduğu gibi alınıp kopyalanıyor olması ilerleyen süreçte insanın kendisine iş ve işlevlerine ne için kullandığına bağlı olarak ciddi zararlar verebilir" dedi.

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"HAYAL GÜCÜNÜ ÖLDÜREBİLİYOR"

Yapay zeka teknolojilerinin insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Sefer Darıcı, "Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu teknolojiler, insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz anlamda çeşitli etkiler bırakıyor. Bu etkilerin meslekler üzerinde de çeşitli etkileri söz konusu olmaktadır. Son yapılan çalışmalar yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerin, hayal gücünü ve tasarımcılığı geliştirmede katkısı olduğu kadar olumsuz taraflarının da olduğunu bize söylüyor. Özellikle hayal gücü anlamında önde olan tasarımcılık, grafik ve içerik editörlüğü gibi mesleklerde bu uygulamalar, çoğu zaman düşünme sürecini sekteye uğratan ve yavaşlatan, yetenekleri kısıtlayan taraflarının da olduğu ortaya konmuştur. Bu anlamda yapay zekayı kullanırken, mutlaka bunun arka planını bilerek hareket etmek gerekiyor. Bu anlamda yapay zeka okuryazarlığı da büyük önem arz ediyor. Yapay zekayı düşünce gücünü geliştiren bir unsur olarak kullandığımız zaman bizlere katkılar sağlayabiliyor. Ancak, yapay zekayı hazır içeriği komple alıp kullanma durumunda kullandığımız zaman hayal gücü sürecini öldürebiliyor" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka
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