Tekstil fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi: 17 işçi hastanelik oldu AFAD'dan açıklama gecikmedi

Edinilen bilgilere göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının dokuma bölümünde çalışan işçilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 17 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. AFAD ekiplerince burada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazına rastlandı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden 1 işçi ise yoğun bakıma alındığı öğrenilirken fabrikada ise üretimin durdurulduğu öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: "KARBONMONOKSİT SEVİYESİ YÜKSEK"

Öte yandan, Uşak Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise; "Merkez Tekstil OSB'de bir tekstil fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu ihbarı üzerine ekibimiz olay yerine intikal etmiştir. Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 Ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

(İHA-AA)