Teleferik kazası davasında 7 sanığa ceza talebi

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin kurtarıldığı teleferik kazasına ilişkin davanın 7'nci duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de yer aldığı 5 sanık hakkında beraat talep etti. 7 sanığın ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istendi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu tüm sanıklar ise 5'inci duruşmada tahliye edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

12 tutuksuz sanığın yargılanmasına Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 7'nci duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E., Serkan Y., Suphi K. ve Edip Kemal B. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan mahkumiyet talep etti. Savcı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün olayın olduğu dönemde fiili yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile Mesut Kocagöz, K.K., O.K., H.A. ve A.A. hakkında beraat istedi. Savcı ayrıca, tüm sanıklar hakkında 'Trafiğin güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçundan beraat talebinde bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

