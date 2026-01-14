HABER

Teleferik kazası davasında adli kontroller kalktı

Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili davanın altıncı duruşmasında sanıklar suçlamaları reddederek beraat istedi. Mahkeme heyeti, bilirkişi ek raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., Okan E., Aziz A., Hüseyin A., Özgür E., Kazım K., Edip Kemal B. ve Orhan K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılma şartı bulunmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, kazanın meydana gelmesinde sorumluluklarının bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Suphi K., Okan E., Hüseyin A. ve Özgür E. için uygulanmakta olan adli kontrol tedbirlerini ve duruşmalara katılma zorunluluklarını kaldırdı. Kararla birlikte davada adli kontrol şartıyla takip edilen sanık kalmadı.
Kazadan sağ kurtulan ve iyileşme süreci devam eden bazı vatandaşların duruşmaya katılma ve beyan verme talepleri mahkeme tarafından kabul edildi.
Mahkeme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanacak ek bilirkişi raporunun dava dosyasına sunulmasını beklemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024’te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Sistem durduğu için havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren operasyonla tahliye edilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 112 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

