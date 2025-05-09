HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Teleferik kazasında yeni rapor: Direk ve birleşim noktaları yük koşullarına uygun değil

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasının 6'ncı duruşmasında okunan bilirkişi raporunda; direk ve birleşim noktalarının istisnai yük koşullarına uygun tasarlanmadığı belirtildi.

Teleferik kazasında yeni rapor: Direk ve birleşim noktaları yük koşullarına uygun değil

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

İLK DURUŞMADA KOCAGÖZ TAHLİYE OLDU

İddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildi. 5'inci duruşmada ise tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

antalya-teleferik-kazasi-aa-2213037

DİREK VE BİRLEŞİM NOKTALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Teleferik kazasına ilişkin 6'ncı duruşma, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Duruşmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor okundu. Bilirkişi raporunda, "Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi’nde yaşanan kazaya ilişkin teknik inceleme sonucunda, beş numaralı direğin yapısal tasarımında ve bulonlu birleşimlerinde yeterli mühendislik hizmeti alınmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, direk ve birleşim noktalarının istisnai yük koşullarına uygun tasarlanmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

YURT DIŞI YASAĞI KALKTI, EK RAPOR İSTENDİ

Mesut Kocagöz'ün avukatı Süleyman Çalıkuşu, teleferiğin durdurulduktan sonra yüksek çekme kuvvetine dayanamamasından kaynaklı arıza yaşandığına dikkati çekti. Avukat Çalıkuşu ayrıca Kocagöz'ün görevi nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Heyet, görevleri nedeniyle mahkemeye dilekçe sunan Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının gerekçe ve belge sunulduğu takdirde kaldırılacağına karar verdi. Ayrıca kazaya ilişkin ek rapor alınması istendi. Duruşma, ertelendi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktıSivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
RTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısıRTÜK'ten radyo ve televizyon kanallarına 'dolandırıcılık' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
antalya Teleferik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Terör örgütü PKK'nın 'Kongre' açıklamasına MHP'den ilk yanıt

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki!

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Mardin'deki öğretmen katili yakalandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.