Telefon değil, fotoğraf makinesi: Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Çin’de tanıttığı 17 Ultra ile kamera odaklı yeni amiral gemisini sahaya sürdü. 1 inç 50 MP ana sensör, 200 MP periskop ve 50 MP ultra geniş kamerayla gelen model; Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9 inç 120 Hz LTPO ekran ve 6.800 mAh batarya (90W/50W) sunuyor. Ayrıca Xiaomi, mekanik zoom halkalı Xiaomi 17 Ultra Leica Edition isimli bir model daha tanıtmış durumda. Detaylar haberimizde...

Enes Çırtlık

Xiaomi 17 Ultra, markanın amiral gemisi telefonu olarak Çin'de tanıtıldı. Şirket, standart modelin yanı sıra mekanik yakınlaştırma halkasına sahip Xiaomi 17 Ultra Leica edition modelini de duyurdu. İşte Xiaomi 17'nin özellikleri ve fiyatı...

XIAOMI 17 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

17 Ultra, LOFIC teknolojisi desteğine sahip birincil 50MP 1-inç boyutunda Light Fusion 1050L sensörü içeren, Leica markalı üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Buna, sürekli optik yakınlaştırma sunan 200MP Samsung HPE 1/1.4-inç periskop telefoto ünitesi ve otomatik odaklamalı 50MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta telefon; 120Hz'e kadar yenileme hızı, 2608 x 1200 piksel çözünürlük ve 3.500 nit tepe parlaklık sunan düz, 6,9 inç M10 AMOLED LTPO ekrana sahip. Ekran, Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass 3.0 teknolojisiyle korunuyor. Ayrıca ön tarafta 50MP selfie kamerası ve ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Telefon değil, fotoğraf makinesi: Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1

Telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alıyor. Cihaz kutudan, çeşitli yapay zeka özelliklerini barındıran Xiaomi HyperOS 3.0 ile çıkıyor.

Xiaomi, 17 Ultra'ya 6.800 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya yerleştirmiş. Cihaz 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjın yanı sıra 22.5W kablolu ters şarjı destekliyor.

Diğer özellikler arasında kızılötesi sensör, çift SIM, Yüksek Çözünürlüklü (Hi-Res) ses, stereo hoparlörler, dörtlü mikrofon dizisi, IP66/IP68/IP69 sertifikaları, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve uydu iletişimi yer alıyor. Xiaomi 17 Ultra; Siyah, Soğuk Duman Moru, Yıldızlı Yeşil ve Beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.

XIAOMI 17 ULTRA LEİCA EDİTİON DA TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 17 Ultra'nın Leica sürümü, standart modelle aynı teknik özelliklere sahip ancak kullanıcıların odak uzaklığını, pozlamayı ve beyaz dengesini ayarlamasını sağlayan mekanik bir yakınlaştırma halkası gibi bazı ekstra özellikler sunuyor.

Telefon değil, fotoğraf makinesi: Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2

Cihaz; Leica M-serisi kameralardan ilham alan çift tonlu bir tasarıma, çerçeve üzerinde tırtıklı bir desene ve arkada kırmızı Leica logosuna sahip.

17 Ultra Leica edition ayrıca 3:2 en-boy oranında özel Leica Moment modları, bir güvenlik ve şifreleme çipi ve çift uydu iletişimi ile geliyor. Telefon; lens kapağı, boyun askısı, manyetik kılıf ve temizleme bezi içeren özel bir kutuda sunuluyor.

Telefon değil, fotoğraf makinesi: Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 3

Bu telefon, Siyah ve Kırık Beyaz renk seçenekleriyle satılacak.

XIAOMI 17 ULTRA'NIN FİYATI

Her iki varyant da 27 Aralık'tan itibaren resmi Xiaomi çevrimiçi mağazası aracılığıyla Çin'de satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Xiaomi 17 Ultra:

  • 12GB/512GB: 6.999 CNY (Yaklaşık 995 dolar)
  • 16GB/512GB: 7.499 CNY (Yaklaşık 1.065 dolar)
  • 16GB/1TB: 8.499 CNY (Yaklaşık 1.210 dolar)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition:

  • 16GB/512GB: 7.999 CNY (Yaklaşık 1.140 dolar)
  • 16GB/1TB: 8.999 CNY (Yaklaşık 1.280 dolar)
