HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Telefon klavye olarak kullanılır mı, nasıl kullanılır? Telefonu klavye yapmak

Telefon klavye olarak kullanılır mı, nasıl kullanılır? Telefonu klavye yapmak

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
24.02.2025 20:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klavye gerek bilgisayarlarda gerek tabletlerde gerekse mobil cihazlarda yazma aracı olarak kullanılan bir aygıttır. Klavye fiziki olarak genellikle bilgisayar gibi teknolojik cihazlarda daha fazla tercih edilmektedir. Diğer cihazlarda ise sıklıkla sanal olarak bilinen ekran klavyesi kullanılmaktadır. Günümüzde birçok kişi telefonun klavye yerine geçip geçmeyeceği konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Peki telefon klavye olarak kullanılır mı, nasıl kullanılır?

Telefon klavye olarak kullanılır mı, nasıl kullanılır? Telefonu klavye yapmak

Mobil dünyadaki gelişmeler ile birlikte akıllı cep telefonları daha fazla özellik sunmaya başlamıştır. Günümüzde mobil cihazları çeşitli programlar aracılığı ile mouse olarak kullanmak veya monitöre dönüştürmek mümkün olmaktadır. Aynı şekilde yine bazı programları kullanarak, telefonu klavye yapmak da söz konusudur. Ayrıca çoğu kişi akıllı cep telefonundan fiziki olmayan ekran klavyesini açarak da birçok işlemi yapabilmektedir.

Telefon klavye olarak kullanılır mı?

Her geçen gün akıllı cep telefonlarına yeni bir özellik gelmektedir. Piyasadaki telefonların büyük bir kısmı yalnızca iletişim kurmak için değil, farklı amaçlar için de kullanılmaktadır. Bilgisayar ekranı dışında ikinci bir ekran isteyenler mobil cihazlarını kolayca monitöre çevirebilmektedir. Bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlarını uzaktan kontrol etmek isteyenler ise telefonlarını mouse olarak kullanabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra telefonu klavye olarak kullanmak da mümkün olmaktadır.

Android mobil cihazlardan bu işlem yapılabileceği gibi iPhone ve benzeri iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinden de bu işlem yapılabilmektedir. Ayrıca telefon üzerinden televizyon gibi cihazlara bağlanabilir ve telefon klavyesini diğer cihaz üzerinde kullanabilirsiniz.

Telefon klavye olarak nasıl kullanılır?

Bazı kullanıcılar bilgisayar gibi cihazları kullanırken kendi klavyeleri dışında ekstra bir klavye kullanıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar klavyesi bozuk ya da çalışmayan kişiler de mobil cihazlarını klavye olarak kullanmayı isteyebilmektedir. Telefonu klavye olarak kullanma yöntemi, klavyeye gereksinim duyanlar açısından büyük bir öneme sahiptir.

Herhangi bir kabloya gerek kalmadan mobil cihazları gerek mouse gerekse klavye olarak kullanabilir ve diğer cihazları uzaktan yönetebilirsiniz.

Mobil cihazı klavye olarak kullanabilmek için bazı uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bu bağlamda akıllı cep telefonlarını klavye olarak kullanmak isteyen kişilerin takip etmesi gereken adımlar kısaca şöyledir:

  • Öncelikle mobil cihazınıza uygun ve cihazı klavyeye dönüştürecek bir program yüklemeniz gerekir. Bu noktada iPhone cihazlar için Hippo Remote gibi uygulamalardan yararlanılabilinir.
  • Uygulamayı hem akıllı cep telefonunuza hem de bilgisayarınıza indirip yükleyiniz.
  • Bilgisayara programı kurduktan sonra mobil cihazınız üzerinden programı çalıştırmaya başlayınız.
  • İşleme başlamadan önce bir parola oluşturmanız istenecektir. Parola oluşturduktan sonra işleme devam edebilirsiniz.
  • Bu noktada bilgisayarınızın IP adresi görüntülenecektir. Bu adresi mobil cihazınız üzerinden “Adres” yazan kısma giriyorsunuz.
  • IP adresini yazdıktan sonra parolanızı da girip bağlantıyı kuruyorsunuz. Tüm bu işlemlerden sonra mobil cihazınız klavye işlevini görecektir.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişi yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişi yakalandı
Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!
Anahtar Kelimeler:
Klavye telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.