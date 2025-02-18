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Telefon, tablet, akıllı saat… Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda ele geçirildiler! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 09:58
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Gaziantep'te 3 ayrı işyerinde yapılan aramalarda 3 milyon 182 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon, tablet, saat ve kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Telefon, tablet, akıllı saat… Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda ele geçirildiler! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde N.T., M.D. ve B.D. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı.

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3 MİLYON 182 BİN TL DEĞERİNDE

Ekiplerin 3 ayrı işyerinde yaptığı adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 milyon 182 bin TL olan gümrük kaçağı 104 adet akıllı telefon, 11 adet tablet, 20 adet akıllı kol saati, 33 adet kablosuz kulaklık, 41 adet hava nemlendirici ve 326 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

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Olayla ilgili 3 şüpheli şahsı gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

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akıllı telefon tablet kol saati kaçak kulaklık kablosuz
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