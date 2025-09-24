Akıllı telefon kullanıcıları için cihazların kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Günlük hayatta mesaj yazarken, e-mail gönderirken veya not alırken sanal klavye kullanılır. Sanal klavyelerin kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok özelliği mevcuttur. Kelime tahmini, otomatik doldurma ve dil bilgisi kontrolü en çok kullanılan özellikler arasında yer alır.

Kullanıcılar açısından farklılık gösteren bir tercih ise sanal klavye sesidir. Bazı kullanıcılar klavye sesini faydalı bulur. Ritmik olması yazmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca daktilo ve bilgisayar klavyesi gibi nostaljik bir tarafı da vardır. Öte yandan bu klavye sesini rahatsız edici bulan kullanıcılar da vardır. Android ve iPhone telefonlarında klavye sesi mümkündür.

Telefonda klavye sesi nasıl kapatılır ve açılır? Telefon klavye sesi kapatma ve açma

Android telefonlarda klavye sesi kısma yöntemi

Android cihazlarda farklı marka ve modellerde klavye sesi kısmada küçük değişiklikler olabilir. Çalışma prensipleri ise temelde aynıdır.

Android telefonlarda klavye sesi kısmak için cihaz menüsünden "ayarlar" kısmına girin. Ayarlar sekmesinden "ses ve titreşim" kısmına giriş yapın. Girdiğiniz menüden "klavye sesleri" veya "tuş sesleri" seçeneğini seçin. Seçiminizi buradan yapabilirsiniz.

Gboard (Google Klavyesi) uygulamasında işlem yapmak için ise "ayarlar" menüsünden "sistem ayarlarını" seçin. Bu menüden "diller ve giriş" sekmesine girin. Sanal klavye menüsünü seçerek "Gboard" seçeneğini bulun ve "tercihler" kısmına geçin. "Tuşa basıldığında ses çıkar" seçeneğinden ses düzeyini ve ses şiddetini ayarlayabilirsiniz.

Microsoft Swiftkey kullanıyorsanız izlemeniz gereken adımlar benzerdir. Sanal klavye menüsünden "Swiftkeyi" seçerek aynı adımları uygulayabilirsiniz. Bu seçenek ile Android cihazlarda klavye sesini kısmanın yanı sıra ses şiddetini de özelleştirebilirsiniz.

iPhone cihazlarda sanal klavye sesi nasıl kapatılır?

iPhone cihazlar Apple ekosistemine dahildir. Yani Android'lerde olduğu gibi bir çeşitlilik göstermez. Modeller ses klavyesi ayarları genelde aynıdır. Bunun için iPhone menüsünden "ayarlara" giriş yapın ve "sesler ve dokunuşlar" sekmesine girin. Girdiğiniz sayfanın en altında "klavye tıklamaları" seçeneğine girerek ses ayarlarını yapabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları için dikkat edilmesi gereken bir nokta mevcuttur. iPhone'ların yan kısmındaki "sessiz mod anahtarı" aktif hale gelince klavye sesi otomatik kapatılır. Ayarlar kısmından açık olsa dahi sessiz modda bu özellik devre dışıdır.

Klavye sesini bulunduğunuz ortama göre kısmanız gereken durumlarda cihazınızı sessiz moda olmak daha makul bir tercih olabilir. Klavye sesini kısmak belirli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Görme engelli kullanıcılar için sanal klavye sesi yardımcı olabilir.