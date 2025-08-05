HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Telefonda tartıştığı kişiyi vuran cinayet zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar’da telefonda tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonda tartıştığı kişiyi vuran cinayet zanlısı tutuklandı

Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K., ile Mustafa Sözen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., sokak ortasında Sözen’e tüfekle ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Sözen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Sözen burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan E.K., ise işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Meclis'e çevrildi! Komisyon toplandı'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Meclis'e çevrildi! Komisyon toplandı
İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisiİmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Yeni transfer G.Saray'ı küçümsedi, ortalık karıştı! Taraftar çıldırmış durumda...

Yeni transfer G.Saray'ı küçümsedi, ortalık karıştı! Taraftar çıldırmış durumda...

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

42 yıl sonra hayatı değişen çift...

42 yıl sonra hayatı değişen çift...

3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden düşürdü!

3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden düşürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.