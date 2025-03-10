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Telefonla fazla vakit geçirmek eşler arasındaki iletişimi bozuyor

10.03.2025 11:37
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Kocaeli'de uzman psikolog, telefonla fazla vakit geçirmenin çiftler arasındaki olumsuz etkilerini anlatarak doğru iletişim yöntemlerini sundu.

Telefonla fazla vakit geçirmek eşler arasındaki iletişimi bozuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Evlilikte Sağlıklı İletişim: Dinlenmek ve Anlamak" konulu söyleşide sağlıklı iletişimin temelleri, eşler arasındaki duygu ve düşünce paylaşımı ile iletişimde yapılan hatalar ele alındı. Psikolog İrem Oturaklıoğlu, günümüzde telefonla fazla vakit geçirmenin çiftler arasındaki iletişimi nasıl olumsuz etkilediğini vurguladı. Söyleşide, eskiden de televizyon karşısında geçirilen zamanın benzer etki oluşturduğunu belirten Oturaklıoğlu, eşlerin birbirini gerçekten dinleyip anlamalarının, sağlıklı ilişkinin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Katılımcılara, eşlerine ne sıklıkla özür diledikleri ve birbirlerini ne kadar anladıkları üzerine düşünmeleri için sorular yöneltti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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