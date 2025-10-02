HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda 120Hz ekran nedir, ne işe yarar?

Akıllı telefon kullanırken kullanıcı deneyimini direkt olarak etkileyen en önemli unsurlardan biri ekranın kalitesidir. Ekran kalitesini belirleyen pek çok teknik unsurdan söz edilebilir fakat bunların başında tazeleme hızı gelir. Tazeleme hızı ekranın bir saniye içerisinde kaç kez yenilendiğini gösterir. Yenilenme hızı ise Hertz yani Hz cinsinden ölçülür. Peki, bu kapsamda telefonlarda 120Hz ekran nedir, ne işe yarar?

Telefonlarda 120Hz ekran nedir, ne işe yarar?
Defne Vera Şahin

Günümüzde üst düzey akıllı telefon modelleri kamera ve işlemci gücünün yanı sıra ekran teknolojileriyle de dikkat çekmektedir. Telefon ekran akıcılığı konusunda özellikle 90 Hz ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar standart haline gelmeye başladı. Bu yüksek özellikler ekranın bir saniyede kaç kez yenilendiğini gösterdiği için kullanıcıya daha akıcı ekran deneyimi sunar. Bu noktada oyunlarda ya da videolarda daha akıcı donmadan bir ekran deneyimi isteyen kullanıcılar yüksek yenileme hızı olan 120hz ekranın ne işe yaradığını araştırmaktadır.

Telefonlarda 120Hz ekran nedir, ne işe yarar?

Akıllı telefonlarda ve diğer ekranlı cihazlarda karşımıza çıkan 120Hz ekran aslında görüntülerin yenilenme hızını ifade eden bir kavramdır. Basit bir şekilde açıklamak gerekirse 120Hz demek ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla ekranda yer alan görüntü her saniyede 120 defa tazelenir. Bu da geride kalan 60Hz ekranlara kıyasla iki kat daha fazla yenileme hızı demektir.

120 Hz ekran kalitesi özellikle daha hareketli görüntülerde kendini belli eder. 60Hz kaliteye sahip bir ekranda hızlı geçişlerde bulanıklık ve görüntüde kırılma meydana gelebilir. Fakat 120Hz ekranda bu sorun hemen hemen hiç yaşanmaz. Bu da ekranın sürekli olarak yenilenmesinden kaynaklanır.

Kullanıcıların oyun oynarken, spor müsabakaları izlerken ya da sosyal medyada kaydırma yaparken bu akıcılığı fark etmeleri mümkündür. Günlük kullanımda ise çok hassas gözler dışında bu fark küçük ayrıntılarda hissedilir. Fakat yüksek FPS değeri gerektiren içeriklerde 120Hz ekranın avantajları daha net bir şekilde görülür.

120Hz ekranların bir diğer dikkat çekici özelliği ise Blu-ray içeriklerle uyumlu olmasıdır. Sinema filmlerinin büyük çoğunluğu 24 kare/sn (24Hz) hızında çekilir. 60Hz ekranlı cihazlar bu içerikleri oynatırken 24 sayısının katı olmadığı için görüntüyü 2-3 farklı yenileme hızında gösterir. Bu durum küçük titremelere ve akıcılığın bozulmasına yol açabilir.

Öte yandan 120Hz 24’ün tam katı olduğundan Blu-ray filmler bu ekranlarda 24Hz orijinal formatında seyredilebilir. Bu da daha doğal ve titremesiz bir görüntü anlamına gelir. Bu açıdan bir ekran kalitesi film tutkunları için büyük bir artı sağlar. Sonuç olarak 120Hz ekran teknolojisi pazarlama unsurundan çok gerçekten görüntü deneyimini iyileştiren bir faktördür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkuluklardan tırmanıp, penceredeki kediyi çaldılarKorkuluklardan tırmanıp, penceredeki kediyi çaldılar
Sokakta bıçaklandı, kaçan saldırganı taşla kovaladı Sokakta bıçaklandı, kaçan saldırganı taşla kovaladı

Anahtar Kelimeler:
ekran telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.