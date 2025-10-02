Günümüzde üst düzey akıllı telefon modelleri kamera ve işlemci gücünün yanı sıra ekran teknolojileriyle de dikkat çekmektedir. Telefon ekran akıcılığı konusunda özellikle 90 Hz ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar standart haline gelmeye başladı. Bu yüksek özellikler ekranın bir saniyede kaç kez yenilendiğini gösterdiği için kullanıcıya daha akıcı ekran deneyimi sunar. Bu noktada oyunlarda ya da videolarda daha akıcı donmadan bir ekran deneyimi isteyen kullanıcılar yüksek yenileme hızı olan 120hz ekranın ne işe yaradığını araştırmaktadır.

Telefonlarda 120Hz ekran nedir, ne işe yarar?

Akıllı telefonlarda ve diğer ekranlı cihazlarda karşımıza çıkan 120Hz ekran aslında görüntülerin yenilenme hızını ifade eden bir kavramdır. Basit bir şekilde açıklamak gerekirse 120Hz demek ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla ekranda yer alan görüntü her saniyede 120 defa tazelenir. Bu da geride kalan 60Hz ekranlara kıyasla iki kat daha fazla yenileme hızı demektir.

120 Hz ekran kalitesi özellikle daha hareketli görüntülerde kendini belli eder. 60Hz kaliteye sahip bir ekranda hızlı geçişlerde bulanıklık ve görüntüde kırılma meydana gelebilir. Fakat 120Hz ekranda bu sorun hemen hemen hiç yaşanmaz. Bu da ekranın sürekli olarak yenilenmesinden kaynaklanır.

Kullanıcıların oyun oynarken, spor müsabakaları izlerken ya da sosyal medyada kaydırma yaparken bu akıcılığı fark etmeleri mümkündür. Günlük kullanımda ise çok hassas gözler dışında bu fark küçük ayrıntılarda hissedilir. Fakat yüksek FPS değeri gerektiren içeriklerde 120Hz ekranın avantajları daha net bir şekilde görülür.

120Hz ekranların bir diğer dikkat çekici özelliği ise Blu-ray içeriklerle uyumlu olmasıdır. Sinema filmlerinin büyük çoğunluğu 24 kare/sn (24Hz) hızında çekilir. 60Hz ekranlı cihazlar bu içerikleri oynatırken 24 sayısının katı olmadığı için görüntüyü 2-3 farklı yenileme hızında gösterir. Bu durum küçük titremelere ve akıcılığın bozulmasına yol açabilir.

Öte yandan 120Hz 24’ün tam katı olduğundan Blu-ray filmler bu ekranlarda 24Hz orijinal formatında seyredilebilir. Bu da daha doğal ve titremesiz bir görüntü anlamına gelir. Bu açıdan bir ekran kalitesi film tutkunları için büyük bir artı sağlar. Sonuç olarak 120Hz ekran teknolojisi pazarlama unsurundan çok gerçekten görüntü deneyimini iyileştiren bir faktördür.