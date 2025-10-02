Akıllı telefonunu daha ileri düzeyde kullanmak isteyen kişiler, bootloader kilidi işlemini mutlaka öğrenmeli ve bu konuda doğru bilgiler edinmelidirler. Bu nedenle "Bootloader kilidi nedir, nasıl açılır?" sorusu teknoloji forumlarında en çok araştırılan konular arasında yer alır. Çünkü unlock bootloader işlemi cihaz üzerinde çok daha geniş bir kontrol yetkisi sağlar.

Telefonlarda bootloader kilidi nedir, nasıl açılır?

Bootloader, telefonunuzun açılış sürecini yöneten bir telefon yazılımıdır. Telefonu her açtığınızda işletim sisteminin doğru bir şekilde yüklenmesini sağlar. Bu süreç bilgisayarlardaki BIOS veya UEFI sistemine benzetilebilir. Dolayısıyla bootloader olmadan cihaz hangi yazılımın çalıştırılacağını bilemez.

Telefon üreticileri cihazların güvenliği ve istikrarını sağlamak bu bootloader yazılımlarını kilitli bir şekilde sunar. Bu da telefonunuzu satın aldığınızda içerisinde yüklü gelen işletim sisteminden başka bir şey kurmanıza izin verilmemesi anlamına gelir. Fakat teknoloji meraklısı bazı kullanıcıların daha güncel Android sürümleri yüklemek ve Custom ROM denemek için bu kilidi açmaları gerekir. Bootloader’ın kilitli olma nedenleri de sıklıkla merak edilir.

Bootloader kilidini açma işlemi teknik bilgi ve dikkat gerektirir. Bununla beraber her telefon markasının bootloader kilidi açma adımları farklı olabilir.

Fakat genel adımlar şu şekildedir:

1. Hazırlık

Telefonunuzun modeline uygun bootloader kaldırma yöntemlerini öğrenin. Ardından bilgisayarınıza USB Driver, ADB, Fastboot sürücülerini yükleyin. Telefonunuzdaki tüm veriler silineceği için mutlaka yedek alın.

2. Geliştirici seçeneklerini açma

Ayarlar > Telefon Hakkında kısmına gidin. “Yapı numarasına” birkaç kez ard arda tıklayın. Geliştirici seçenekleri aktif hale gelecektir.

3. OEM kilidini açma

Geliştirici Seçenekleri menüsüne girin. “OEM kilidini açma” seçeneğini etkinleştirin.

4. Fastboot moduna geçiş

Telefonunuzu kapatın. Cihazın markası için belirlenmiş olan tuş kombinasyonlarıyla Fastboot moduna geçin.

5. Bilgisayardan komut girme

Telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Komut satırına şu komutu girin: fastboot oem unlock. Ekranda çıkan uyarıyı onaylayarak işlemi tamamlayın.

Bu işlemin sonunda cihazınızın bootloader kilidi açılmış olur. Bu sayede Custom ROM yükleme, root atma ya da gelişmiş düzeyde özelleştirmeler yapılabilir.