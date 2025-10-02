Ekran-gövde oranı, bir telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir tasarım unsurudur. Daha fazla ekran, daha az çerçeveyle birleştiğinde hem şık hem de işlevsel bir cihaz ortaya çıkar. Bu nedenle yeni bir telefon alırken ekran-gövde oranını göz önünde bulundurmak, uzun vadede kullanım keyfini artırır. Bu kapsamda yeni bir telefon almak isteyen kişiler telefon ekran ölçümü gibi detaylara dikkat ederler.

Telefonlarda ekran gövde oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Son yıllarda üretilen akıllı telefonların tasarımında en çok konuşulanlardan biri screen to body ratio yani ekran gövde oranıdır. Kullanıcıların daha büyük ekran istemesi telefon üreticilerini çerçeveleri inceltmeye ve ekranı olabildiğince yaymaya yönlendirdi. Telefon ekran boyutunun doğru şekilde ölçülmesi kullanıcılar ve üreticiler için de çeşitli alanlarda oldukça önemlidir. Ekran-gövde oranı telefonun ön yüzeyinde ekranın kapladığı alanın telefonun toplam yüzeyine oranını ifade eder.

Telefonun ön kısmında ne kadar az çerçeve varsa ekranın gövdeye oranı da o kadar yüksektir. Bu oran genellikle yüzdeyle ölçülür. Örneğin %80 ekran-gövde oranı telefonun ön yüzeyinin %80’inin ekranla kaplı olduğu anlamına gelir. Yüksek ekran gövde oranının kullanıcılara katkıları ise şu şekildedir:

Daha geniş görüntü alanı: Büyük ekranda film izlemek, oyun oynamak ya da sosyal medyada gezinmek daha keyifli hale gelir.

Şık ve modern tasarım: İnce çerçeveli telefonlar daha zarif ve estetik bir görünüme sahiptir.

Kompakt boyutlarda büyük ekran: Ekran gövde oranında telefonun kasasının büyümesine gerek kalmadan ekran genişler. Bu sayede telefonun taşınması daha kolay olur.

Verimlilik: Ekranın büyük olması Telefonda aynı anda pek çok işlevi yerine getirmeye olanak sağlar.

Telefonlarda ekran gövde oranı tasarımsal bir detay olmanın ötesinde kullanıcı deneyimini de oldukça etkiler. Bu nedenle ekran gövde oranının nasıl hesaplanacağı merak edilir. Ekran gövde oranı ekran alanının cihazın toplam ön yüzey alanına bölünmesi ile bulunur. Formül şu şekildedir.

Ekran-Gövde Oranı (%) = (Ekran Alanı ÷ Ön Yüzey Alanı) × 100

Son yıllarda akıllı telefon piyasasına bakıldığında üreticiler cihazlarının tasarımını daha çekici ve modern hale getirmek için ekran gövde oranını artırmayı öncelik haline getirdi. Bu yüzden birçok marka bu oranı mümkün olduğunca %100’e yaklaştırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.