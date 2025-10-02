HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda ekran gövde oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Akıllı telefon alan pek çok insan, önce kamerasına, işlemci gücüne ya da batarya performansına dikkat eder. Fakat ekran gövde oranı da en az bunlar kadar önemli bir kriterdir. Son yıllarda ünlü akıllı telefon üreticilerinin en büyük amaçlarından biri telefonlarının ekran gövde oranlarını olabildiğince artırmaktır. Peki, telefonlarda ekran gövde oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Telefonlarda ekran gövde oranı nedir, nasıl hesaplanır?
Defne Vera Şahin

Ekran-gövde oranı, bir telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir tasarım unsurudur. Daha fazla ekran, daha az çerçeveyle birleştiğinde hem şık hem de işlevsel bir cihaz ortaya çıkar. Bu nedenle yeni bir telefon alırken ekran-gövde oranını göz önünde bulundurmak, uzun vadede kullanım keyfini artırır. Bu kapsamda yeni bir telefon almak isteyen kişiler telefon ekran ölçümü gibi detaylara dikkat ederler.

Telefonlarda ekran gövde oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Son yıllarda üretilen akıllı telefonların tasarımında en çok konuşulanlardan biri screen to body ratio yani ekran gövde oranıdır. Kullanıcıların daha büyük ekran istemesi telefon üreticilerini çerçeveleri inceltmeye ve ekranı olabildiğince yaymaya yönlendirdi. Telefon ekran boyutunun doğru şekilde ölçülmesi kullanıcılar ve üreticiler için de çeşitli alanlarda oldukça önemlidir. Ekran-gövde oranı telefonun ön yüzeyinde ekranın kapladığı alanın telefonun toplam yüzeyine oranını ifade eder.

Telefonun ön kısmında ne kadar az çerçeve varsa ekranın gövdeye oranı da o kadar yüksektir. Bu oran genellikle yüzdeyle ölçülür. Örneğin %80 ekran-gövde oranı telefonun ön yüzeyinin %80’inin ekranla kaplı olduğu anlamına gelir. Yüksek ekran gövde oranının kullanıcılara katkıları ise şu şekildedir:

  • Daha geniş görüntü alanı: Büyük ekranda film izlemek, oyun oynamak ya da sosyal medyada gezinmek daha keyifli hale gelir.
  • Şık ve modern tasarım: İnce çerçeveli telefonlar daha zarif ve estetik bir görünüme sahiptir.
  • Kompakt boyutlarda büyük ekran: Ekran gövde oranında telefonun kasasının büyümesine gerek kalmadan ekran genişler. Bu sayede telefonun taşınması daha kolay olur.
  • Verimlilik: Ekranın büyük olması Telefonda aynı anda pek çok işlevi yerine getirmeye olanak sağlar.

Telefonlarda ekran gövde oranı tasarımsal bir detay olmanın ötesinde kullanıcı deneyimini de oldukça etkiler. Bu nedenle ekran gövde oranının nasıl hesaplanacağı merak edilir. Ekran gövde oranı ekran alanının cihazın toplam ön yüzey alanına bölünmesi ile bulunur. Formül şu şekildedir.

Ekran-Gövde Oranı (%) = (Ekran Alanı ÷ Ön Yüzey Alanı) × 100

Son yıllarda akıllı telefon piyasasına bakıldığında üreticiler cihazlarının tasarımını daha çekici ve modern hale getirmek için ekran gövde oranını artırmayı öncelik haline getirdi. Bu yüzden birçok marka bu oranı mümkün olduğunca %100’e yaklaştırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştuUkrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu
İtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecekİtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

Anahtar Kelimeler:
ekran telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.