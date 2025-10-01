Cihazlardaki ekran yenileme hızı ekrandaki görüntünün saniyede kaç kez yenilendiğini ifade etmektedir. Örneğin bir ekran 60 Hz yenileme hızına sahipse bu ekranın bir saniye içerisinde 60 kez kendini güncellediği anlamına gelmektedir. Yenileme hızı oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken görüntünün daha akıcı ve net görünmesini sağlamaktadır. Son yıllarda telefon ekran modu dendiğinde karşımıza çıkan "adaptif ekran yenileme hızı" ya da "adaptif mod" ise bu teknolojiyi bir adım öteye taşımaktadır.

Telefonlarda ekran tazeleme adaptif modu nedir?

Günümüzde akıllı telefon kullanımı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu cihazları kullanırken dikkat ettiğimiz en önemli özelliklerden biri de ekran deneyiminin nasıl olduğudur. Günlük yaşam aktivitelerinde bile elimizden düşmeyen telefonlardan ekrana bakarak sosyal medya kullanıyor ya da oyun oynuyoruz. Telefonda gerçekleştirilen birçok işlemi belirleyen en önemli faktörlerden biri de ekran tazeleme hızıdır.

Ekran tazeleme hızı bir ekranın saniyede kaç kez kendini yenilediğini belirtir. Ekran yenileme hızı 60 Hz değerine ayarlandığında görüntü saniyede 60 kez yenilenir. Bu değer yükseldikçe hareketli görüntüler daha akıcı ve net görünür. Bilhassa oyun oynarken ya da bir şeyler izlerken ekran ayarı daha önemli hale gelir.

Ekran teknolojisinin gelişmesiyle beraber 90 Hz, 120 Hz hatta 144 Hz değerine sahip telefonlar da üretilmeye başlanmıştır. Fakat yüksek ekran hızlarının pil tüketimini de artırdığı bilinen bir gerçektir.

Adaptive refresh rate ya da adaptif ekran tazeleme ise telefonun ekranı yenileme hızını otomatik olarak yapabilen akıllı bir teknoloji sistemidir. Bu mod açıkken cihaz ihtiyaca göre yüksek tazeleme hızına çıkar. Örneğin telefonda oyun oynarken ya da hızlı bir şekilde kaydırma yaparken ekran 120 Hz gibi yüksek değerlere çıkabilir. Bu sayede ekrandaki görüntüler daha akıcı hale gelir.

Öte yandan yazı okurken ya da sabit bir fotoğrafa bakarken yenileme hızı 60 Hz ya da daha düşük seviyelere inebilir. Bu da cihazın pil ömrünü uzatır ve gözler daha az yorulur. Sonuç olarak adaptif ekran tazeleme modu ekran süresi yüksek olan kişiler için batarya süresini uzatan bir özelliktir.