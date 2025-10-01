HABER

Telefonlarda eMMC depolama nedir, UFS’den farkı nedir?

Teknoloji alanında sıklıkla karşılaşılan kavramlardan biri olan eMMC son yıllarda merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Günümüzde pek çok akıllı cihazda karşımıza çıkan eMMC bir tür depolama kartı olarak tanımlanabilir.

Defne Vera Şahin

Gündelik hayatta kullandığımız telefonlardan tabletlere birçok akıllı cihazda eMMC teknolojisiyle geliştirilen depolama birimi bulunur. Bu depolama kartının en önemli özelliği cihazın anakartına doğrudan entegre edilmesidir. Bu sayede hem yerden tasarruf sağlanır hem de cihazın genel performansında denge sağlanır. Teknolojiye meraklı kişiler eMMC’nin ne işe yaradığını ve UFS’den farkının ne olduğunu araştırmaktadır.

eMMC nedir diye sorulduğunda akıllı telefonların ve bazı bilgisayarların içerisinde yer alan dahili depolama alanı olarak açıklanabilir. Telefondan çekilen fotoğraflar, kaydedilen videolar ya da indirilen uygulamalar eMMC depolama içerisinde kaydedilir. Bu tür belgelerin kaydedildiği alanları sadece “depolama alanı” olarak görürüz. Fakat bu alanın temelini oluşturan teknoloji eMMC’dir.

eMMC’nin en önemli özelliği tek bir çipten oluşmasıdır. Bu çipler cihazlarda hem daha az yer kaplar hem de verilerin daha hızlı bir şekilde işlenmesini sağlar. Örneğin bir uygulamayı açtığınızda ya da bir videoyu oynattığınızda sorunsuz ve hızlı şekilde gerçekleşmesinde eMMC’nin payı büyüktür. Bu nedenle pek çok üretici mobil cihazlarda uygun maliyetli ve hızlı bir çözüm olduğu için eMMC depolamayı kullanılır.

EMMC teknolojisinin bir diğer dikkat çekici özelliği ise cihazdan çıkarılıp değiştirilememesidir. Dolayısıyla eMMS herhangi bir hafıza kartı gibi takıp çıkarabileceğiniz bir şey değildir.

eMMC vs UFS karşılaştırması yapıldığında UFS eMMC’den daha yeni ve gelişmiş bir teknolojidir. UFS daha gelişmiş akıllı telefonlarda kullanılır.

Hız açısından değerlendirildiğinde eMMC daha yavaş çalışan bir depolama türüdür. Telefonda aynı anda birden fazla işlem yapıldığında hız kaybı yaşanabilir. UFS depolama ise çok daha hızlıdır. Telefonda aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebilir. Bu sayede telefon daha akıcı bir şekilde çalışır.

Bu iki teknolojinin veri işleme yöntemi de birbirinden farklıdır. EMMC tek şeritli bir yol gibi düşünülmelidir. Bu nedenle aynı anda tek bir işlem yapabilir. UFS ise çift şeritli bir yol gibidir. Bu sayede hem okuma hem yazma işlemini eşzamanlı olarak gerçekleştirebilir.

Kullanım alanları açısından bakıldığında Telefon depolama eMMC teknolojisi genellikle uygun fiyatlı veya orta segment telefonlarda tercih edilir. UFS ise daha gelişmiş olduğu için üst segment telefonlarda yaygın olarak kullanılır.

