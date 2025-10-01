HABER

Telefonlarda eUICC nedir, eSIM’den farkı nedir?

EUICC yani gömülü evrensel SIM teknolojisi SIM kartların bir sonraki versiyonu olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcıların kartı fiziksel olarak çıkartıp değiştirmesine gerek kalmadan operatörlerini kablosuz bir şekilde değiştirebilmesini mümkün hale getirmektedir. SIM kart ile ilgili tüm işlemler dijital olarak birkaç adımda halledilebilmektedir. Peki, telefonlarda eUICC nedir, eSIM’den farkı nedir?

Defne Vera Şahin

Akıllı telefonların insan yaşamındaki etkisi her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber SIM kart teknolojisinin de büyük bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Geçmişte telefonlarımızda kullandığımız SIM kartlar oldukça büyük boyutlardaydı. Yeni telefonlar üretildikçe zamanla mini SIM, ardından micro SIM ve sonrasında nano SIM boyutlarına geçildi. Kartların küçülmesindeki temel amaç telefonlarda daha az yer kaplaması ve hafif cihazlar geliştirmekti. Bu kapsamda eUICC nedir ve eSIM farkı nedir sorularına yanıt aranmaktadır.

Telefonlarda eUICC nedir, eSIM’den farkı nedir?

Günümüzde akıllı telefon gelişiminin önemli bir parçası da telefon e-sim teknolojisidir. Günümüzde kullandığımız SIM kartlar plastik bir kart olarak kullanıcı tarafından takılıp çıkarılırken eUICC doğrudan cihazın içerisinde yer alan esnek bir çözümdür.

eUICC kısaca SIM kartın dijitalleşmiş hâlidir denebilir. Cihazın üretim aşamasında içerisine yerleştirilir ve kullanıcıların fiziksel SIM değiştirmesine gerek kalmaz. Bu sayede farklı zamanlarda operatör profilleri yüklenebilir ya da değiştirilebilir. Bu teknoloji cihaz üreticilerine ve operatörlere kullanıcı profillerini uzaktan yönetebilme olanağı sağlar. Bununla beraber eUICC teknolojisi telefonlar birden fazla operatörü destekleyebilir. Örneğin bir kullanıcı kişisel numarasını ve iş numarasını aynı telefonda kullanabilir. Bu sayede çift SIM kart olan telefonlar ya da iki ayrı telefon kullanmak zorunda kalmazlar.

eSIM yani gömülü SIM ise telefonun içine entegre edilmiş bir SIM kart türüdür. Bu da fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan operatör değiştirme imkanı sunar. eUICC teknolojisi eSIM teknolojisinin daha gelişmişi olarak düşünülebilir. Aralarındaki temel farklar ise şu şekilde açıklanabilir:

  • Operatör yönetimi: eSIM’ler genellikle tek bir operatör kullanımına izin verir. eUICC ise birden fazla operatörü barındırabilir. Bu sayede kullanıcılar farklı operatörler arasında geçiş yapabilirler.
  • Uzaktan güncelleme: eUICC uzaktan yönetim ve güncelleme imkanına sahiptir. Operatörler ve cihaz üreticileri SIM profillerini güvenli bir şekilde güncelleyebilirler. eSIM’de ise bu özellik sınırlıdır.
  • Gelecek teknolojisine uygun: eUICC operatör değiştirme ya da cihaz yönetimi gibi konularda çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilir. Bu sayede gelecekte olası teknolojik değişimlerine yönelik tamamen hazırdır. ESIM ise günümüzde dijital SIM işlevlerine sahiptir.
Hat SIM kart telefon
