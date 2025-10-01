Akıllı telefonların insan yaşamındaki etkisi her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle beraber SIM kart teknolojisinin de büyük bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Geçmişte telefonlarımızda kullandığımız SIM kartlar oldukça büyük boyutlardaydı. Yeni telefonlar üretildikçe zamanla mini SIM, ardından micro SIM ve sonrasında nano SIM boyutlarına geçildi. Kartların küçülmesindeki temel amaç telefonlarda daha az yer kaplaması ve hafif cihazlar geliştirmekti. Bu kapsamda eUICC nedir ve eSIM farkı nedir sorularına yanıt aranmaktadır.

Telefonlarda eUICC nedir, eSIM’den farkı nedir?

Günümüzde akıllı telefon gelişiminin önemli bir parçası da telefon e-sim teknolojisidir. Günümüzde kullandığımız SIM kartlar plastik bir kart olarak kullanıcı tarafından takılıp çıkarılırken eUICC doğrudan cihazın içerisinde yer alan esnek bir çözümdür.

eUICC kısaca SIM kartın dijitalleşmiş hâlidir denebilir. Cihazın üretim aşamasında içerisine yerleştirilir ve kullanıcıların fiziksel SIM değiştirmesine gerek kalmaz. Bu sayede farklı zamanlarda operatör profilleri yüklenebilir ya da değiştirilebilir. Bu teknoloji cihaz üreticilerine ve operatörlere kullanıcı profillerini uzaktan yönetebilme olanağı sağlar. Bununla beraber eUICC teknolojisi telefonlar birden fazla operatörü destekleyebilir. Örneğin bir kullanıcı kişisel numarasını ve iş numarasını aynı telefonda kullanabilir. Bu sayede çift SIM kart olan telefonlar ya da iki ayrı telefon kullanmak zorunda kalmazlar.

eSIM yani gömülü SIM ise telefonun içine entegre edilmiş bir SIM kart türüdür. Bu da fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan operatör değiştirme imkanı sunar. eUICC teknolojisi eSIM teknolojisinin daha gelişmişi olarak düşünülebilir. Aralarındaki temel farklar ise şu şekilde açıklanabilir: