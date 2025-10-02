HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda recovery modu nedir, nasıl açılır?

Akıllı telefonlar ne kadar gelişmiş olursa olsun bazen yazılımdan kaynaklanan sorunlar yaşanabilmektedir. Örneğin telefonunuza gelen yeni bir güncelleme beklenmedik bir hataya yol açabilir. Bununla beraber üçüncü parti bir uygulama cihazın dengesini bozabilir. Bu tür sistem çökmeleriyle karşı karşıya kalındığında ise devreye Recovery Mod girer. Peki, telefonlarda recovery modu nedir, nasıl açılır?

Telefonlarda recovery modu nedir, nasıl açılır?
Defne Vera Şahin

Android recovery, Android yazılım sistemine sahip cihazlarda gömülü olarak bulunan özel bir yazılım bölümüdür. Telefon normal şekilde açılmadığında ya da çökme sorunlar yaşandığında bu mod sayesinde cihazı yeniden canlandırmak mümkündür. Çoğu kullanıcı için karmaşık bir ekran gibi görünen bu mod telefona ikinci bir şans sunar. Bu noktada telefon kurtarma modu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Telefonlarda recovery modu nedir, nasıl açılır?

Android telefonlarda oldukça önemli Recovery Mode adında bir özellik bulunur. Bu mod telefonun genel kullanımında görülen standart arayüzünden tamamen farklı bir yapıya sahiptir. Recovery Mode nedir dendiğinde daha çok cihazın “bakım ve onarım menüsü” olarak açıklanabilir. Kullanıcıların normal şartlarda girmediği bu menü ileri seviye işlemler gerektiğinde devreye girer.

Recovery Mode’a geçtiğinizde karşınıza sade bir panel çıkar. Bu panel üzerinden cihazınızla ilgili gelişmiş işlemler yapabilirsiniz. Örneğin telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve önbelleği temizleyebilirsiniz. Bununla beraber güncellemeleri manuel olarak da yükleyebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay ise Recovery Mode üzerinden yapılan işlemler geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabilir.

Android telefonlarda Recovery Mode menüsüne girebilmek için belirli tuş kombinasyonları kullanılır. Her marka ve modelde ufak farklar olsa da çoğu Android telefondaki tuş kombinasyonu oldukça benzerdir.

İlk olarak telefonu tamamen kapatmak gerekir. Ardından cihazınızın modeline bağlı olarak Güç + Ses Açma tuşlarına aynı anda basılı tutulur.

Ekranda markanın logosu belirdiğinde bazı telefonlarda güç tuşunu bırakıp diğer tuşlara basmaya devam etmek gerekebilir. Kısa bir süre sonra siyah bir arka plan üzerinde Android logosu ya da farklı bir kurtarma menüsü görülür. Bu yeni ekran cihazın Recovery Mode’una girildiği anlamına gelir.

Bu menü içerisinde genellikle şu seçenekler yer alır:

  • Reboot system now ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.
  • Wipe cache partition ile cihazın önbelleğini silebilirsiniz.
  • Wipe data/factory reset ile cihazı sıfırlayabilirsiniz.
  • Reboot to bootloader ile cihazın önyükleyici menüsünü açabilirsiniz.
  • Enter fastboot ile Pixel cihazlarda fastboot işlemi yapabilirsiniz.
  • Apply update from ADB ile ADB güncellemesi yapabilirsiniz.
  • Apply update from SD card ile SD kart üzerinden yazılım yüklemesi yapabilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'
Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınaMarmara Denizi’nde şiddetli fırtına

Anahtar Kelimeler:
kurtarma telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.