Android recovery, Android yazılım sistemine sahip cihazlarda gömülü olarak bulunan özel bir yazılım bölümüdür. Telefon normal şekilde açılmadığında ya da çökme sorunlar yaşandığında bu mod sayesinde cihazı yeniden canlandırmak mümkündür. Çoğu kullanıcı için karmaşık bir ekran gibi görünen bu mod telefona ikinci bir şans sunar. Bu noktada telefon kurtarma modu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Telefonlarda recovery modu nedir, nasıl açılır?

Android telefonlarda oldukça önemli Recovery Mode adında bir özellik bulunur. Bu mod telefonun genel kullanımında görülen standart arayüzünden tamamen farklı bir yapıya sahiptir. Recovery Mode nedir dendiğinde daha çok cihazın “bakım ve onarım menüsü” olarak açıklanabilir. Kullanıcıların normal şartlarda girmediği bu menü ileri seviye işlemler gerektiğinde devreye girer.

Recovery Mode’a geçtiğinizde karşınıza sade bir panel çıkar. Bu panel üzerinden cihazınızla ilgili gelişmiş işlemler yapabilirsiniz. Örneğin telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve önbelleği temizleyebilirsiniz. Bununla beraber güncellemeleri manuel olarak da yükleyebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay ise Recovery Mode üzerinden yapılan işlemler geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabilir.

Android telefonlarda Recovery Mode menüsüne girebilmek için belirli tuş kombinasyonları kullanılır. Her marka ve modelde ufak farklar olsa da çoğu Android telefondaki tuş kombinasyonu oldukça benzerdir.

İlk olarak telefonu tamamen kapatmak gerekir. Ardından cihazınızın modeline bağlı olarak Güç + Ses Açma tuşlarına aynı anda basılı tutulur.

Ekranda markanın logosu belirdiğinde bazı telefonlarda güç tuşunu bırakıp diğer tuşlara basmaya devam etmek gerekebilir. Kısa bir süre sonra siyah bir arka plan üzerinde Android logosu ya da farklı bir kurtarma menüsü görülür. Bu yeni ekran cihazın Recovery Mode’una girildiği anlamına gelir.

Bu menü içerisinde genellikle şu seçenekler yer alır: