Telefonlarda SAR değeri nedir, ne anlama gelir?

Cep telefonu seçerken, satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bazı noktalar bulunmaktadır. Telefon özellikleri arasında birçok farklı detay, kullanım amacına, beklentiye, kullanıcıya göre seçilmelidir. Genel olarak yüksek fiyatlarda olduğu kabul edilen cep telefonlarını satın alırken doğru seçim birçok farklı açıdan oldukça önemlidir.

Bireysel ya da kurumsal amaç ile kullanılması fark etmeksizin cep telefonu satın alırken cep telefonunun sahip olduğu işletim sisteminden diğer ek özelliklerine değerlendirilerek kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Özelliklerine göre en uygun olduğu düşünülen modeller karşılaştırılarak doğru bir karar verilmelidir.

SAR değeri nedir, ne işe yarar?

Cep telefonu satın almadan önce dikkat edilmesi gereken noktaların başında cihazın içinde yer alan işletim sistemi gelmektedir. Bir cep telefonunun işletim sistemi cihazın tüm işlevsel yapısını direkt olarak etkileyen temel bir faktör olarak kabul edilmektedir. Satın alınacak olan cihazın IOS ya da Android işletim sistemine sahip olması kullanıcının rahat kullanımı açısından da önemlidir. Bunun dışında kullanım amacına göre cep telefonu almadan önce şu noktalara da dikkat edilmesi önerilir:

  • İşletim sistemi
  • Pil ömrü
  • Kamera kalitesi
  • İşlemci hızı
  • Ekran yenilenme hızı
  • Ses düzeyi
  • Depolama alanı
  • SAR değeri

Telefon SAR değeri de satın almadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır. İngilizce dilindeki açılımı "Specific Absorption Rate" olan SAR, bu ifadenin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltma ile adlandırılır. SAR değeri telefonların güvenlik standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğini belirleyebilmek için kullanılmaktadır. Bu yüzden telefon satın alırken SAR değerine mutlaka bakılmalıdır.

Yüksek SAR değeri insan vücudunun daha fazla radyasyona maruz kalması anlamına gelmektedir. Bu nedenle de uzun vadeli olarak ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

SAR değeri, bir cihazın yayacağı elektromanyetik dalgaların insan bedeninde ne kadar emildiğini ölçmektedir. Bu değer de watt/kilogram cinsinden ifade edilmektedir. Cihazın güvenlik sınırları içinde olup olmadığı SAR ölçümünün sonucunda çıkan SAR değerine göre belli olur.

Yüksek SAR değeri, insan bedeninin normalden daha fazla oranda elektromanyetik radyasyona maruz kalmasına sebep olmaktadır. Cihazlarda yüksek SAR değeri olması baş ağrılarına, baş dönmelerine, uyku kalitesinin bozulmasına yol açabileceği gibi uzun vadede kalıcı birçok sağlık sorununa da sebebiyet verebilmektedir.

SAR değeri nasıl ölçülür?

Düşük SAR değerine sahip olan telefon modelleri telefon kullanıcılarının radyasyona maruz kalma oranını ve riskini düşürür. Bu nedenle de daha çok düşük SAR değerine sahip olan telefonlar tercih edilmektedir. Bu cihazlar yüksek teknolojiye sahip olurlar ve aynı zamanda sağlık için de zararsız olarak kabul edilir. Düşük SAR değerine sahip olan cep telefonları hem performans bakımından hem de güvenlik bakımından oldukça yüksek standartlara sahiptir.

SAR değerleri laboratuvar ortamlarında özel cihazlar kullanılarak ölçülmektedir. Bu ölçümler cep telefonlarının yaydıkları elektromanyetik enerjinin ve radyasyonun insan bedeni tarafından ne kadar oranla emildiğini belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Cep telefonlarının SAR değerleri, genel olarak cihaz maksimum güç ile çalışırken ölçülmektedir. Bu da en yüksek radyasyon seviyesinin belirlenebilmesini sağlamaktadır. SAR değerleri ölçülürken telefonun kulağa yakın ve bedene yakın olduğu durumlarda nasıl bir performans gösterdiği de değerlendirilebilmektedir.

SAR değeri ölçüldükten sonra elde edilen sonuçlar telefonların güvenlik standartlarına uygun olup olmadıklarını tespit edebilmek için de kullanılabilmektedir. Cep telefonu satın alırken SAR değerlerine dikkat etmek kullanıcıların radyasyona maruz kalma risklerini ciddi oranda azaltabilmektedir.

