Akıllı telefonlar ve kablosuz iletişim cihazları, modern yaşamın vazgeçilmez parçaları olarak hayatın her alanında kullanılır. Dijital cihazların kullanımında SAR değerinin önemi ise uzun süreli kullanımlarında daha da öne çıkar. Örneğin düşük SAR değerine sahip cihazlar vücutta biriken radyasyon etkisini minimum seviyede tutarak olumsuz etkilerin azalmasına yardımcı olur. Bu noktada kullanıcılar sar nasıl düşer sorusuna yanıt aramaktadır.

SAR nedir?

SAR yani “Spesifik Absorpsiyon Hızı” dijital cihazların yaydığı radyasyonun vücut tarafından ne kadar emildiğini gösteren bir ölçüdür. Bu değer telefon radyasyon etkisinin sağlığımız üzerindeki etkilerini anlamak açısından oldukça önemlidir.

SAR değeri birçok faktöre göre değişebilir. Cihazın tasarımı, hangi ağın kullanıldığı, sinyal gücü ya da telefonun nasıl kullanıldığı bu değeri etkileyen unsurlardır. SAR ölçümü “watt/kilogram (W/kg)” birimiyle gösterilir. Dünya genelinde yetkililer her cihazın sahip olması gerektiği en yüksek SAR değerini belirlemiştir. Bu sınırın altında bulunan cihazlar güvenli kabul edildiğinden günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmaz.

Telefonlarda SAR değerini düşürme yöntemleri nelerdir?

Vücudun radyasyona maruz kalma değerini azaltmak için telefon kullanırken SAR değerini düşürmek oldukça önemlidir. SAR değerini düşürmek için uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

1. Kulaklık veya hoparlör kullanmak

Telefonu doğrudan kulağa götürmek yerine kablolu veya Bluetooth kulaklık kullanmak, SAR etkisini ciddi oranda azaltır. Hoparlörle konuşmak da aynı şekilde etkili olabilir.

2. Mesafe bırakmak

Telefonu vücuda mümkün olduğunda uzak tutmak oldukça önemlidir. Örneğin telefonu cepte taşımak yerine çantada ya da masada bırakmak radyasyonun etkisini azaltmaktadır.

3. Görüşme süresini ve kablosuz veri kullanımını sınırlamak

Telefonla uzun süre konuşmak SAR’a maruz kalma süresini artırır. Bu nedenle uzun süreler yerine kısa aralıklarla konuşulması ya da mesajlaşmak daha sağlıklıdır.

Wi-Fi, Bluetooth ve mobil veri kullanımı gibi faktörler de radyasyon etkisini artırır. Bu açıdan ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda bu bağlantıların kapatılmas radyasyon yükünü düşürür.

4. Sinyal gücü düşük alanlarda dikkatli olmak

Telefonun sinyali zayıf olduğunda cihaz daha fazla güç harcar. Telefon sinyali yakalamaya çalıştığı için SAR değeri de yükselir. Bu nedenle zayıf sinyal veren bölgelerde telefonu daha az kullanmak gerekir.

5. Düşük SAR değerine sahip cihaz seçmek

Telefon alırken SAR değeri düşük olan modelleri tercih etmek uzun vadede radyasyon maruziyetini azaltır.