Telefonun şifresi kırıldı! Almanya'dan İstanbul'a uzanan ölümün gizemi çözüldü

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Başak Schlosser’in (24) oteldeki ölümü şüphe uyandırdı. Genç kadının oteldeki son gecesinde yalnız olmadığı belirlenirken güvenlik kameralarında kritik saatlerin eksik olması da şüpheleri derinleştirdi. Otele gelen erkek arkadaşı dahil ifadesi alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Schlosser'in telefonunun şifresi kırılınca ölümündeki gizem de çözüldü.

ALMANYA'DAN İSTANBUL'A GELİP OTELDE KALDI

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan günü İstanbul'a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı.

OTELE ERKEK ARKADAŞIYLA GELDİ

Sabah'ın aktardığı iddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı.

ASILI HALDE BULUNDU

Bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.

5 KİŞİ İFADE VERDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti. Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaş dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

ERKEK ARKADAŞI: "OLAYLA İLGİM YOK"

Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

TELEFONUNDAN VİDEOLAR ÇIKTI

Fatih Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmada genç kadının cep telefonu şifresini ailesi yardımıyla çözdü. Şifresi kırılan telefonda genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar görüldü. Ayrıda yine telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının olduğu tespit edildi.